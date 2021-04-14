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Автобус №22 начнет курсировать по улице Юности с 23 апреля

С 23 апреля 2021 года изменяется расписание и схема движения автобуса по маршруту №22 «Политехнический колледж-Архив». Об этом сообщили в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс».

При движении по ул. Звездной от остановки «ул. Новоселов» автобус будет поворачивать направо на улицу Труда, далее по улице Труда до улицы Инженерной с поворотом на круговом движении в сторону улицы Юности. Затем автобус будет двигаться по улицам Инженерная, Юности, Звездная, Труда до остановки «Улица Текстильная», далее по существующему маршруту.

Расписание движения опубликовано на сайте предприятия для рабочих и выходных дней.