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Дополнительные автобусы пустят на кладбища в Пскове

24, 25 апреля, 1, 2 и 11 мая будет организовано движение дополнительных автобусов по маршруту площадь Ленина - Орлецы. Они будет ездить в период с 9.00 до 15.00 с интервалом движения 30 минут. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГП ПО «Псковпассажиравторанс».

Время отправления дополнительных автобусов от площади Ленина: 9:07, 9:35, 10:03, 10:31, 10:59, 11:27, 11:55, 12:23, 12:51, 13:19, 13:47; от конечной на кладбище «Орлецы 2»: 9:36, 10:04, 10:32, 11:00, 11:28, 11:56, 12:24, 12:52, 13:20, 13:45, 14:15.

Стоимость проезда - по действующим тарифам. Льготы и месячные проездные недействительны.

В те же дни будут организованы заезды автобуса маршрута №9 на кладбище «Крестовское» рейсами от железнодорожного вокзала в 10:10, 11:13, 12:43. Рейсы от кладбища – 12:12, 13:20, 14:21.