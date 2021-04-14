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АвтоМир / Общественный транспорт

Ежегодно в российских регионах будут покупать не менее 4000 школьных автобусов

03.05.2021 14:35|ПсковКомментариев: 0

Президент РФ Владимир Путин распорядился правительству в течение 2021-2024 годов обновить парк школьных автобусов. Такое поручение по итогам послания главы государства Федеральному собранию опубликовано в понедельник на сайте Кремля, передает ТАСС.

«Правительству Российской Федерации обеспечить ... обновление в течение 2021-2024 годов парка школьных автобусов, исходя из необходимости дополнительной закупки ежегодно за счет средств федерального бюджета не менее 4 000 новых автобусов отечественного производства. Доклад - до 1 сентября 2021 года, далее - один раз в полгода», - говорится в документе.

Выступая с посланием, глава государства сообщил, что до конца 2024 года в РФ будет построено еще не менее 1 300 школ, в которых смогут учиться более 1 млн детей. Кроме того, за четыре года будет закуплено не менее 16 тысяч школьных автобусов, на эти цели выделят 35 млрд рублей.

Кроме того, правительству поручено обеспечить поддержку в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» программ развития вузов независимо от их ведомственной и отраслевой принадлежности. В связи с этим следует предусмотреть предоставление начиная с 2021 года не менее чем 100 таким учебным заведениям грантов в размере от 100 млн рублей, в том числе на создание студенческих технопарков, бизнес-инкубаторов и обновление учебно-лабораторной базы.

Теги: #Путин #автобусы #школьники
Источник: Псковская Лента Новостей
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