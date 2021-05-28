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АвтоМир / Общественный транспорт

С 12 июня меняется расписание автобусов в Пскове

12.06.2021 06:04|ПсковКомментариев: 0

Режим работы общественного транспорта изменится сегодня в Пскове. Как сообщили в пресс-службе ГП ПО «Псковпассажиравтотранс», на городских перевозках 12 июня движение автобусов будет организовано в режиме субботнего дня, 13 и 14 июня - в режиме воскресного дня.

Садоводческие товарищества:

12 июня  – движение автобусов на садоводческие товарищества организуют по расписанию субботы, заезды в сады «Черские» и «Ветеран» - по расписанию субботнего дня;

13 июня - движение автобусов на садоводческие товарищества осуществляться не будет, заезды в сады «Черские» и «Ветеран» не планируются;

14 июня – движение автобусов на садоводческие товарищества организуют по расписанию воскресенья, заезды в сады «Черские» и «Ветеран» - аналогично.

Пригородные маршруты:

11 июня - автобусы будут курсировать по расписаниям пятницы;

12 июня - автобусы будут ездить по расписаниям субботы (каникулярные дни);

13 июня - будут актуальны расписания субботы (каникулярные дни), за исключением маршрутов: №№123 «Псков - Палкино» через Бобьяково», 145 «Палкино - Качаново»,145а Палкино - Родовое - Качаново», 213 «Псков - Верхолино - Гверздонь», 214 «Псков - Середка - Гверздонь», движение автобусов по которым закрыто.

Автобус №122 «Псков - Шахницы» первым рейсом будет начинать движение с площади Ленина, автобус №101 «Псков - Крипецкое» не будут в сады «Ветеран», №108 «Псков - Красино» - в сады «Черские».

14 июня движение автобусов организуют по расписаниям воскресного дня, за исключением автобусов №№ 126 «Рокоссовского - Старый Изборск» и 106 «Старый Изборск - Лавры» - по расписанию понедельника.

Междугородные перевозки:

Движение автобусов организовано по действующим расписаниям дней недели. Автобус №522 «Псков – Навережье» 12 июня будет курсировать по расписанию субботы, 14 июня - по расписанию воскресенья.

Движение автобуса по маршруту №516 «Псков - Самолва» 11 июня организуют по расписанию пятницы, 14 июня - по расписанию воскресенья.

Теги: #Псковпассажиравтотранс #автобусы
Источник: Псковская Лента Новостей
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