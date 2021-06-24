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На пассажиров автобусов без масок в Пскове и Великих Луках составили протоколы

15 протоколов за несоблюдение масочного режима в общественном транспорте составили полицейские в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Профилактические рейды по проверке соблюдения масочного режима прошли в Пскове и Великих Луках. Согласно указу губернатора региона №30-УГ от 15 марта 2020 года пассажиры автобусов, маршруток и пользователи пригородного транспорта должны находиться в салоне только в средствах индивидуальной защиты. «Медицинская маска – надежный способ защитить себя от новой коронавирусной инфекции», - подчеркнули в ведомстве.

В ходе проверок установлено, что в большинстве случаев граждане находились в масках или надевали их при виде проверяющих. Однако среди пассажиров выявили и нарушителей законодательства: в отношении 15 жителей региона составили протоколы за отсутствие средств индивидуальной защиты.

«Стражи порядка также напомнили пользователям общественного транспорта о требованиях, введенных в связи с пандемией коронавируса», - отметили в пресс-службе.

В случае нарушения пассажирами требований Роспотребнадзора и указа губернатора сотрудники полиции составляют протоколы об административном правонарушении (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ). Нарушителям грозит штраф в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей.