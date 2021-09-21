Борис Елкин объяснил, почему в Пскове не введут выделенные полосы для автобусов

Исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин объяснил, почему в областном центре не введут выделенные полосы для общественного транспорта. Его ответ опубликован на сайте губернатора региона.

«Вопрос возможности организации выделенных полос для общественного транспорта на улично-дорожной сети города Пскова достаточно подробно прорабатывался в ходе разработки комплексной схемы организации дорожного движения в городе Пскове в 2014 году. В частности, рассматривались варианты организации выделенных полос по Рижскому проспекту, Октябрьскому проспекту, улице Юбилейной, улице Чудской и улице Леона Поземского. Установлено, что в районах сложившейся застройки выделение полос для общественного транспорта создает серьезные заторовые ситуации (по прогнозам, порядка 15 км). Учитывая ограниченную ширину большинства городских магистралей, без дополнительного уширения улиц введение выделенных полос признано нецелесообразным», - ответил Борис Елкин.