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Новый автобусный маршрут связал три крупных района Пскова

Автобус по обновленному маршруту №5 запустили в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

Ранее автобус ходил только в утренние часы по будням в одну сторону, от «Архива» до «Вокзала». По просьбам псковичей маршрут сделали оборотным и организовали заезд автобуса на улицу Юности и к Онкоцентру, на новую автобусную остановку, пояснили в комитете.

На обслуживание маршрута назначен автобус большого класса марки ЛиАЗ вместимостью 108 человек. Транспорт адаптировали для перевозки маломобильных групп граждан.

Остановки в прямом направлении будут следующими: Вокзал, Онкодиспансер, завод Авар, 11 школа, площадь Победы, Дамба, храм Александра Невского, Областная больница, улица Максима Горького, площадь Ленина, улица Волкова, 12 школа, улица Белинского, улица Текстильная.

В обратном направлении автобус пойдет по следующим остановкам: Архив, улица Новоселов, Областная ГИБДД, на «кольце» по требованию, улица Инженерная, улица Юности, улица Звездная, улица Текстильная, 12 школа, улица Волкова, площадь Ленина, Центральная городская библиотека, Областная больница, Храм Александра Невского, Дамба, площадь Победы, 11 школа, Завод Авар, Онкодиспансер, Вокзал.

Интервал движения составляет около 1,5 часов. С расписанием можно ознакомиться на автобусных остановках и на сайте ГППО «Псковпассажиравтотранс».

Напомним, решение об изменении маршрута №5 приняли участники заседания Общественного совета при комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. Обновленный рейс обеспечивает жителей трех крупных районов города - Запсковья, ближнего Завеличья и района ж/д вокзала - прямым автобусным сообщением. Теперь псковичам будет удобнее посещать областную больницу и онкологический диспансер.