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В дорожном комитете псковичам ответили на вопрос о возмещении затрат на школьные проездные

И. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов ответил на вопрос местной жительницы о возмещении денег за школьные проездные, которые были недействительны в период с 4 до 10 октября.. Обращение опубликовано на сайте губернатора.

Проездные билеты для школьников и учащихся колледжей в Пскове были недействительны в период перехода школ на дистанционное обучение, которое вводили с 4 по 10 октября в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. «Вопрос - будет ли принято какое-то решение о возмещении части стоимости проездного за этот период?» - спросила псковичка.

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«В ответ на ваше обращение, размещенное на сайте губернатора Псковской области М. Ю. Ведерникова по вопросу возмещения стоимости школьных проездных абонементов, сообщаю следующее. Введение дистанционного обучения в период с 4 по 10 октября явилось вынужденной незапланированной мерой, необходимой для сдерживания темпов распространения коронавирусной инфекции, так же, как и приостановление действия школьных проездных билетов», - ответил на обращение Станислав Стармолотов.