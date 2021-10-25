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Четыре автобуса изменили маршруты движения из-за ремонта дороги в Пскове

Автобусы №№2, 5, 8, 19 временно изменили маршруты движения из-за ремонта улицы Максима Горького в Пскове 25 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

Сегодня до 18.30 автобусы, движущиеся от остановки «Центральная городская библиотека» в сторону остановки «Дамба», будут поворачивать на улицу Розы Люксембург и следовать по улице Народной, затем - по улице Юбилейной и далее по своему маршруту.

В обратном направлении автобусы №2 и №5 поедут по схеме: площадь Победы – улица Юбилейная - улица Народная. Затем автобус №2 продолжит движение по своему маршруту, а №5 – отправится по улицам Розы Люксембург, Максима Горького и далее по маршруту.

Таким образом, транспорт будет объезжать остановки «Областная больница», «Храм Александра Невского» и «Дамба».