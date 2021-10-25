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«Псковпассажиравтотранс» опубликовал расписание движения автобусов в нерабочие дни

Опубликован режим работы общественного транспорта на пригородных и междугородних маршрутах с 25 октября по 7 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

Городские перевозки

С 25 октября по 3 ноября движение автобусов будет организовано по расписаниям рабочего дня.

С 4 по 7 ноября автобусы будут курсировать по расписаниям воскресного дня.

Пригородные маршруты

Псковский район:

с 25 октября по 7 ноября движение автобусов по маршруту №104 «Псков - Красные пруды» будет осуществляться по действующему каникулярному расписанию,

с 25 октября по 7 ноября закрывается движение автобусов по маршрутам №142а «Псков - Чужбино (Большая Толба)», №200 «Псков - Соловьи - Лентьево», №201 «Соловьи - Стремутка», №106а «Псков - Похвальщина - Рябово - Зайцево - Соловьи», №102 «С/з Кирова - Хрячова Гора», №114а «Псков - Долгорепицы - Писковичи», №225 «Псков - Покрутище, Станки, Тямша», №226 «Псков - Борисовичи (Гнилуха, Заровенье, Родина)», №245а «Псков - Лесные Поляны - Карамышево», №218а «Карамышево - Лопатово», №218 «Псков - Карамышево», №219а «Псков - Карамышево ч/з Крякушу, Кутузово», №222 «Быстрецово - Лопатово» до Усадищ», №224а «Карамышево - Выставка»,

с 25 по 30 октября движение автобусов по маршрутам №213 «Псков - Верхолино - Гверздонь», №214 «Псков - Середка - Гверздонь» будет осуществляться в режиме учебных дней, а с 1 по 7 ноября - в режиме каникулярных дней,

с 1 по 7 ноября прекращается движение автобусов по маршрутам №214а «Середка - Спасовщина - Знаменка» и №214б «Середка - Спасовщина - Боровик»,

3 ноября движение автобусов организуют по расписаниям пятницы (каникулярные дни),

4 ноября автобусы будут ездить по расписаниям субботы (каникулярные дни),

5 и 6 ноября движение автобусов будет осуществляться по расписаниям субботы (каникулярные дни) за исключением маршрутов №105 «Псков - Хрячова Гора - Назимово», №213 «Псков - Гверздонь ч/з Верхолино», №214 «Псков - Гверздонь ч/з Середку» (движение по ним закрыто), №106 «Псков - Рябово» по расписанию воскресенья (рейс закрыт на 13.50),

7 ноября движение автобусов организуют по расписаниям воскресенья (каникулярные дни).

Палкинский район:

с 25 октября по 7 ноября движение автобуса по маршруту №317а «Палкино - Дуловка» будет организовано по действующим расписаниям каникулярных дней; 4 ноября движение по маршруту закрыто,

рейс с отправлением от АС Палкино в 18.25 будет осуществляться 29 и 31 октября и 3 и 7 ноября,

с 25 октября по 7 ноября закрывается движение автобуса по маршрутам №108а «Псков - Вернявино», №228 «Вернявино - Речевицы», №229 «Вернявино - Красино», №230 «Вернявино - Гриханиха»,

движение автобуса по маршруту №123 «Палкино - Локно - Псков» осуществляется: 3 ноября по расписанию пятницы; 4 и 5 ноября – закрыто; 6 ноября - по субботе; 7 ноября - по воскресенью,

с 25 октября по 7 ноября будет закрыто движение по маршруту №124 «Палкино - Гоглово»,

с 25 октября по 7 ноября движение автобусов по маршрутам №145/145А «Палкино - Родовое - Качаново - Палкино» будет осуществляться по действующим расписаниям каникулярных дней; 3 ноября - по расписанию пятницы; 4 и 5 ноября движение по маршруту закрыто; 6 ноября - по субботе; 7 ноября - по воскресенью,

3 ноября движение автобуса по маршруту №107 «Псков - Палкино» экспресс будет осуществляться по расписанию пятницы; 4, 5 и 6 ноября - по расписанию субботы, 7 ноября - по расписанию воскресенья.

Садоводческие товарищества

4 ноября движение автобусов на садоводческие товарищества будет организовано по расписанию субботы,

7 ноября – по расписанию воскресенья,

5 и 6 ноября движение автобусов на садоводческие товарищества закрыто.

Междугородние перевозки