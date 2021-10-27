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Новая газовая заправка позволит «Псковпассажиравтотрансу» экономить деньги

Новая газовая заправка позволит ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» экономить денежные средства. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил исполняющий обязанности директора предприятия Юрий Михайлов.

Сегодня, 1 ноября, заправку посетили губернатор Псковской области Михаил Ведерников, вице-губернатор Василий Осипов и исполняющий полномочия главы администрации города Пскова Борис Елкин. Экскурсию по объекту для них провел главный инвестор, генеральный директор Брянской нефтяной компании Илья Линник.

На возведение объекта потратили порядка 300 млн рублей с учетом инвестиционной составляющей. При строительстве использовали современное аргентинское оборудование, благодаря чему удалось значительно сократить время заправки одного автобуса. Кроме того, на объекте есть возможность одновременно заправлять шесть транспортных средств. Всего на заправке пять колонок по два заправочных поста с компримированным природным газом, а также две колонки с 92-м и 95-м бензином. При этом там есть и третья колонка, но она пока не эксплуатируется.

Объект был в основном ориентирован на «Псковпассажиравтотранс» - рядом находится автобусный парк организации. Как пояснил Юрий Михайлов, ранее водителям приходилось тратить время на поездку до заправки, и среднее время заправки одного автобуса было намного больше, в следствие чего предприятию приходилось доплачивать водителям за дополнительное рабочее время. Теперь, по его словам, заправляться автобусы будут быстрее, а рабочий день водителей сократится.

В интересах безопасности заправляют транспортные средства на объекте только специально обученные люди. По словам Ильи Линника, такое решение было принято в связи с тем, что для заправки газом требуются дополнительные знания и меры предосторожности.

До сегодняшнего дня заправочная станция работала в режиме пуско-наладочных работ. Вместе с тем ею уже начали пользоваться и автомобилисты-частники. Илья Линник предположил, что новая заправочная станция даст толчок для развития газомоторного топлива на территории Псковской области.