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Проезд в маршрутках может обойтись псковичам в 60 рублей

Пассажиров псковских маршруток предупредили о возможных двойных списаниях с банковских карт. Об этом сегодня сообщили в ООО «Автэкс». Организация занимается пассажирскими перевозками по маршрутам 52, 54 и 360.

«Уважаемые пассажиры! Уведомляем вас, что по техническим причинам на стороне банка по части операций оплаты за 18 января 2022 года банковской картой Сбера в общественном транспорте возможны двойные списания. В связи с этим ожидается повышенный фон обращений пассажиров после получения ими повторных СМС о списании денежных средств с карты», - пояснили в организации.

«Все излишне удержанные денежные средства будут возвращены банком самостоятельно, о чем будет дополнительное СМС-уведомление. Плановый срок возврата всех списаний - 5 рабочих дней», - добавили в организации.

Напомним, с 17 января стоимость проезда в общественном транспорте по маршрутам 52, 54 и 360 составляет 30 рублей.