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«Псковпассажиравтотранс» купит бывший в употреблении автобус

ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» купит автобус, бывший в употреблении (КАвЗ 4238). Об этом сообщается в документации на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена договора - 655 тыс. рублей, в том числе НДС. Источник финансирования - собственные средства предприятия. Итоги аукциона в электронной форме подведут 11 февраля.

Фото: fotobus.msk.ru

Срок поставки товара - не позднее 5 календарных дней со дня заключения договора.

Автобус должен быть укомплектован дизельным двигателем Cummins6 ISBe210 рабочим объемом, 6,7 л с непосредственным впрыском топлива CommonRail, с электронным управлением подачи топлива, соответствующий нормам экологической безопасности ЕURO-3.

Год выпуска - 2013. Общее количество мест, в том числе посадочных - 35.