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Псковичей предупредили о возможных сбоях сервисов оплаты в маршрутках

Псковичей предупредили о возможных сбоях сервисов Apple Pay и Google Pay при поездке в маршрутках №52 и №54. Соответствующее объявление разместил 1 марта перевозчик ООО «Автэкс».

«Уважаемые пассажиры! В связи с возможными затруднениями в работе сервисов Apple Pay и Google Pay при оплате проезда через телефон или смарт-часы в общественном транспорте, ООО "Автэкс" рекомендует предусмотреть оплату за проезд наличными средствами или непосредственно банковской картой», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о возможных проблемах с безналичной оплатой проезда в автобусах государственной компании- перевозчика ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».