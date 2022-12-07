АвтоМир / Общественный транспорт

Комитет по тарифам объяснил подорожание проезда в автобусах в Пскове

Подорожание проезда в автобусах в Пскове объяснила председатель областного комитета по тарифам и энергетике Елена Пилипенко, отвечая на обращение, опубликованное на сайте губернатора. Напомним, с 17 декабря стоимость одной поездки при оплате наличными, банковской картой или мобильным телефоном составит 36 рублей.

«С чем связано подорожание сразу не на рубль, а на несколько?» - поинтересовалась местная жительница.

Елена Пилипенко ответила, что тарифы на перевозки пассажиров и багажа в городе Пскове были пересмотрены исходя из анализа фактических затрат ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» за 2021 год и утверждены в размере 36 рублей в целях сохранения объема перевозок с учетом инфляции, в связи с удорожанием топлива, материалов, запасных частей.

Кроме того, ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» планирует закупить автобусы для перевозки пассажиров по маршрутам города Пскова, продолжила она.

«Установленные тарифы являются предельными максимальными и могут снижаться перевозчиком самостоятельно, исходя из экономической целесообразности, с учетом заключенных государственных (муниципальных) контрактов», - сообщила председатель комитета.

Елена Пилипенко обратила внимание, что при оплате проезда транспортной картой в зависимости от количества поездок в течение месяца стоимость составит: 1-10 поездок - 34 рубля, 11-20 поездок - 33 рубля 50 копеек, 21-30 поездок - 33 рубля, 31-40 поездок - 32 рубля 50 копеек, 41 поездка и выше - 32 рубля.

Смотрите также Стоимость проезда в автобусах вырастет в Пскове с 17 декабря

Стоимость месячного абонемента по единой транспортной карте (не более 100 поездок в месяц) составит 1500 рублей, неограниченное количество поездок – 2600 рублей.

Стоимость месячного абонемента по единой транспортной карте (не более 100 поездок в месяц) для школьника - 1000 рублей, для студентов - 1100 рублей.

«В целях обеспечения доступности услуг автомобильного транспорта для населения в городском и пригородном сообщении, администрацией Псковской области принято постановление от 19 декабря 2019 № 437 "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате проезда по маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом в городском и пригородном сообщении на территории Псковской области"», - добавила Елена Пилипенко.

Смотрите также Экономически обоснованным назвал губернатор повышение стоимости проезда в автобусах в Пскове

Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал экономически обоснованным повышение стоимости проезда в автобусах в Пскове.