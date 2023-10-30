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Бывший в употреблении автобус планирует закупить «Псковпассажиравтотранс»

Бывший в употреблении автобус планирует закупить «Псковпассажиравтотранс». Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

В планах предприятия приобрести ЛиАЗ-529360 или эквивалент. Автобус должен быть не старше 2012 года выпуска, с пробегом не более 302 000 километров. Указано требование к системе отопления - жидкостная, с использованием тепла системы охлаждения двигателя и независимого жидкостного подогревателя.

Срок поставки товара: не позднее пяти календарных дней со дня заключения договора. Подрядчика определят 7 ноября.

Начальная цена контракта - 1 млн 250 тысяч рублей.