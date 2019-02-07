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Мобильное приложение «Помощник ОСАГО» планируется запустить 1 сентября

Запуск мобильного приложения «Помощник Осаго», с помощью которого можно будет оформить европротокол за 10-15 минут, запланирован на 1 сентября. Такие сроки оговариваются в соответствующем постановлении правительства, сообщил IT директор российского союза автостраховщиков (РСА) Алексей Самошин на конференции по IT в страховании.

Он пояснил, что сейчас работает приложение, разработанное РСА - «ДТП.Европротокол». Оно также позволяет оформить европротокол, однако его функционал несколько отличается от функционала приложения «Помощник Осаго».

После запуска приложения «Помощник Осаго», которое разработал Банк России и передал в РСА, в течение какого-то времени приложения будут работать параллельно. Однако впоследствии РСА планирует сформировать единое мобильное приложение для оформления электронного извещения по европротоколу, на которое будут ориентироваться участники страхового рынка, пояснил Алексей Самошин.