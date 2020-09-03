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Лоси, дедушки и ДТП на льду озера. Особенности работы ГИБДД Псковского района

Псковский район - самый крупный по площади в Псковской области муниципалитет. По его территории проходят три федеральные автодороги. Только по трассе Р-23 Петербург - Невель суточный поток составляет несколько тысяч единиц транспорта. К Пскову ведут несколько региональных дорог, где интенсивность движения лишь немного уступает федеральным трассам. Порядок на дорогах обеспечивает относительно небольшой штат сотрудников районной Госавтоинспекции.

На подведомственной территории хватает и оживленных трасс, и «медвежьих углов». Причем в некоторые невозможно попасть на служебном транспорте. В зимнее время добавляют забот рыбаки с Псковского озера, а в летнее - отдыхающие в лесной зоне. По сравнению с городскими условиями, в районе отличается характер дорожных происшествий - выше скорость, больше тяжесть последствий.

Начальник ОГИБДД ОМВД по Псковскому району Владислав Пономарев рассказал Псковской Ленте Новостей об особенностях работы. Из интервью вы узнаете, как уберечь себя на дороге от встречи с диким животным, где граничат участки работы городского и районного отделов ГИБДД и как оформляется ДТП на льду Псковского озера.

Справка: Владислав Пономарев на службе в полиции 20 лет, с 2011 - в подразделениях ГИБДД. В прошлом служба в Вооруженных силах, три командировки в Чечню, одна за время армейской службы, две - от УМВД. С августа 2020 года - начальник отделения ГИБДД по Псковскому району. До этого работал старшим инспектором ДПС ОГИБДД в отделе.

Самая удаленная точка - около 100 километров

- Район у вас большой, один из самых больших по площади в Псковской области, много удаленных углов, куда трудно добраться. Всегда про ГИБДД Псковского района говорили, есть проблема нехватки личного состава, расскажете подробнее?

- Да, верно, Псковский район по площади занимает 3,6 тыс. квадратных километров. Самая дальняя точка находится за Середкой. Это деревня Теребище, за Жуковым озером, самая удаленная точка, около 100 километров, поэтому нередко для патрулирования дорог, проходящих через наш район, привлекаются инспекторы ДПС специализированной роты ГИБДД области.

Санкт-Петербург - Невель, Новгород - Псков и Псков - Изборск, три дороги федерального значения. Потоки транспорта летом увеличиваются в разы, особенно из-за близости Санкт-Петербурга. В пятницу и начало субботы жители Петербурга едут на дачи. Летом многие стремятся на дачи в сторону Изборска. С учетом потоков транспортных средств мы передислоцируем наряды.

Не дают расслабиться и озера, которые имеются в Псковском районе во всех направлениях - на Печорском, Гдовском направлении. На лесных озерах люди отдыхают, употребляют алкоголь. Мы следим за обстановкой. Как только становится тепло, в вечернее и ночное время выставляем экипаж, например, в районе Середки. Как раз ближайшие озера - в Елизарово, озеро Жуково, озеро за Спасовщиной и озеро Кругленькое в Знаменке.

- Какая специфика работы в районе. В Пскове много мелких ДТП, наезды на пешеходов. Какой у вас самый распространенный вид ДТП?

- Самые распространенные виды ДТП - столкновение и опрокидывание. Специфика Пскова и Псковского района отличается по скоростному критерию. Скоростной режим в городе меньше, тяжесть последствий у нас больше. Совершить столкновение на 60 или на 100 километрах в час - две разные вещи. В этом году было два серьезных происшествия, в одном - два погибших, в другом - три.

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- Есть аварийные места, которые постоянно на слуху. Перекресток дороги на Родину и на Заровенье, возле «Псковэнерго». Что об этом скажете?

- Это предочаговый участок дороги, частенько случаются ДТП. Знаки «Stop» поставили, знаки приоритета есть. На районной комиссии по безопасности движения выйдем с предложением об установке светофорного объекта или искусственной неровности. В этом месте экипаж работает почти через день. Нехороший перекресток. Две прямые дороги. Монотонность движения, на знаки никто не смотрит.

- А есть еще места, где автомобили не раз лежали на крыше?

- Слышали выражение «кривая верста»? Оно не просто так появилось. Последнее время не было таких случаев, но вообще у нас две «кривых версты» в Псковском районе, на гдовском и питерском направлениях. В этих местах больше всего было опрокидываний, происшествий, выездов на встречную полосу.

Даже если инспектора туда отправим, что он будет делать на острове без машины?

- Расскажете о необычных местах или обстоятельствах дорожных происшествий?

- Был случай, когда водители столкнулись на льду Псковского озера лоб в лоб. Люди без страха и боязни на своих машинах выезжают на лед. Случаи столкновения на льду редко, но бывают. Водители сами добирались до нас, мы подъехали к берегу озера. Участники аварии погрузили машину на эвакуатор, приехали к нам и оформляли тогда уже происшествие.

Однажды, еще в милиции, проводили рейд по снегоходам. У нас тогда была полноприводная «Нива Тайга», выехали на лед на ней. Очень страшно было, хоть и за снегоходами. Рейд был на Талабские острова, когда местные нас увидели, у всех были большие глаза. Они прекрасно понимают, что мы туда не попадем. Даже если инспектора туда отправим, что он будет делать на острове без машины? Иногда выезжали на оформление происшествий.

Люди в алкогольном опьянении сбивают забор или врезаются в водонапорную башню. Только на такие случаи нас вызывали. Про рядовые столкновения на островах вообще ни разу не слышал. Выезд на острова - это значит, что с утра инспектор выехал на катере, вечером вернулся.

Помню, происшествие там было с ребенком, совершили на ребенка наезд автомашиной. Причем водитель был с правами, с документами на транспортное средство, трезвый. Там даже дорог нет асфальтовых. Где машина проехала, там и дорога.

- А у вас хватает сил за состоянием дорог следить? Раньше жаловались на шумовые полосы в Богданово. После ремонта дороги разница ощущается?

- У нас должности инспектора по дорожному надзору в данный момент нет, тем не менее, работа в этом направлении ведется. Сейчас эти обязанности выполняет молодой сотрудник, он выявляет недостатки дорог, выписывает протоколы, в том числе и на юридические лица.

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Что касается, шумовых полос, мы же не просто так их поставили. Большое количество там оформляли ДТП с наездом на пешеходов. После того, как переделали шумовые полосы, происшествий не было. С шумовыми полосами старого образца раньше часто оформляли выезд на полосу встречного движения. Даже столкновение было из-за такого нарушения. Выезжают на встречную полосу и бьются. Сейчас, может, лучше стало, но скорость не сбавляют.

- В свое время была дискуссия на тему, нужны ли венки на дорогах? Что вы об этом думаете?

- Думаю, нужны. Человек смотрит и начинает задумываться, ногу автоматически с педали газа убирает. Основная причина аварий в районе - несоответствие скорости. Скорость, скорость, скорость. Остальное - дистанция, нарушение пешеходами - это сопутствующие факторы. Камеры на дорогах везде установить невозможно. Кто-то едет 90, а кто-то - 140.

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Пожилые люди за рулем

- Особую тревогу вызывают люди пожилого возраста. Зимой машина стоит в гараже, а летом он ездит на дачу. Практики вождения мало. Что дедушки вытворяют на дорогах... Недавно было происшествие, 90-летний водитель за рулем выехал на полосу встречного движения, ударил автомашину, в которой пострадали две несовершеннолетние девочки, а также их мать. Он сам - четвертый пострадавший. Дедушка со слуховым аппаратом, недавно пришел ознакомиться с материалами административного дела. Спросил у него, как получилось, что он выехал на встречную полосу. Он отрицает, говорит, что выехала женщина, второй участник ДТП. Показываю ему фотографию: «Видите, вы на встречной полосе?». «Не может такого быть». Человек со слуховым аппаратом, при разговоре с ним пришлось кричать. Предложил ему прекратить управлять транспортным средством. Возраст сказывается. Человек считает, что 70 лет ездил, ни одного ДТП не было, поэтому он не мог быть виноватым. Практики нет, зимой машина стояла, никто не ездит. И тут они решили на дачу поехать. В зеркало не смотрим, повороты не включаем.

Уменьшилось количество ДТП, совершенных водителями в состоянии алкогольного опьянения. С начала 2020 года зарегистрировано 6 таких происшествий, а в прошлом году было 9.

По детскому травматизму были серьезные опасения, что из-за ограничительных мер дети вместо учебы будут больше времени проводить на улице, и что Москва и Питер отправят детей в деревню. Большинство ДТП с детьми происходит в летний сезон. Велосипеды, мопеды и, конечно, множество ДТП с пострадавшими детьми-пассажирами.

Еще одна специфическая черта Псковского района - пассажиры не пристегиваются. Кто-то говорит «если не пристегнулся, может, живым останешься». Часто такое слышу на профилактических беседах в коллективах. Все говорят: с ремнем еще хуже, усугубит ситуацию. Некоторые считают, если не пристегиваться, может выкинуть из машины, жив останешься. Но если вы едете со скоростью 200 километров в час, никакой ремень вас не спасет. А когда вы едете на машине со скоростью, не превышающей установленную, ремешок только спасет.

О пользе европротокола

- Многие не знают про европротокол? Расскажите, удобнее его заполнить или ждать сотрудников ДПС?

- В Псковском районе есть пожилые водители, которые выезжают раз в год на дорогу. Конечно, они знать не знают, что такое «европротокол». В таком случае выезжаем и помогаем. Когда в дежурной части принимают сообщения, сразу объясняют заявителю, что можно воспользоваться «европротоколом», а не ждать. «Европротокол» - это минус штраф. Если он будет составлен, виновник не будет привлекаться к административной ответственности. Обычно говорят «не умею», хотя это прописано в обязанностях водителя. Ущерб, количество участников ДТП не больше двух, водители согласны, кто прав, кто виноват, претензий нет, должны составлять без вызова ГАИ. Как записывать, где что писать, какие графы заполнять - сейчас все есть в Интернете.

- Какие еще важные моменты нужно напомнить автолюбителям?

- Люди редко правила читают. Раньше был штраф, если убрал машину с места аварии до приезда сотрудников ГИБДД. Когда 1000, а когда 5000 или лишение водительского удостоверения. Сейчас наоборот. Вы будете привлечены, если оставите на дороге препятствие для других транспортных средств. Сейчас водители по правилам должны сфотографировать и «растащить» автомашины. Можно понять, если они «не ходовые». А если две царапины на бампере и они сдерживают поток, собирают огромную пробку, выписываю штрафы. Говорю, что вы творите? Люди объезжают, из-за вас пытаются вылезти на встречную полосу либо двигаться по обочине. Таким людям надо сразу штрафы выписывать. Читайте правила, не стесняйтесь. Надо сфотографировать, доехать до любого отдела полиции, написать заявление. Все, оформили.

- Это касается ситуаций, когда не действует «европротокол»?

- Касается, никакой разницы. Главное - сфотографировать, зафиксировать, как находились машины на проезжей части либо изобразить схематично. Нужно сделать большое количество фотографий, штук 10, чтобы мы посмотрели, какие следы остались. Зафиксировали, после этого машины можно убирать, чтобы не мешать другим людям. Даже если спорная ситуация, следы зафиксировали и убрали.

- Говорят, сейчас без разницы, есть дорожный знак «Дикие животные» или нет, что по этому поводу скажете?

- ДТП с дикими животными - это отдельная категория.

- Можно сказать, что это «бич» района.

- На трассах - да.

- В ОСАГО это не входит?

- Ущерб автомашине нет. А ведь еще плюсом надо штраф за лося платить. Вы повредили государственную собственность, поэтому надо платить. В данной ситуации действует страховой случай. Если есть страховка, она покрывает ущерб государства. Выезжает лесник, оформляет все необходимые документы и в страховую организацию подает.

- Штраф платит страховая компания?

- Да. 80 тысяч отдайте, пожалуйста, за лося. Много косуль выбегает на дорогу. В неделю по 2-3 ДТП с дикими животными. С лосями единичные случаи.

«Думали, сбили, а оказалось, он просто спит пьяный»

- С пьяными пешеходами боремся. Иногда если видим на дороге пьяного пешехода, который идет еле-еле, сажаем в патрульную машину и довозим до места назначения. Мы готовы помочь, лишь бы человек не ходил в темное время суток по дороге.

Недавно поступило сообщение, что в кювете лежит человек. Думали, сбили, а оказалось, он просто нетрезвый. Разбудили, документы проверили. Говорит, иду домой пешком. Приехал в Псков, сейчас обратно иду в Петербург. После операции надо ходить, чтобы не набирать вес. А почему до Новгорода не пошел? А в Новгороде он в прошлом месяце уже был. Что у него в голове? Нельзя спать на дороге? Он говорит: «Я же в кювете». В авоське полтора литра водки лежит. Значит, весело будет до Луги идти. Дали жилетку светоотражающую, чтобы его ночью никто не сбил.

В другой раз в сумерках молодой человек шел в наушниках. Виляет по дороге влево-вправо. Темнота, ни одного светоотражающего элемента нет. Оказывается, шел пешком из Пскова в Печоры. Говорит, есть повод - ребенок родился. Предложил ему хотя бы на другую сторону дороги перейти, чтобы видеть встречный транспорт. Поговорили, отвез до Старого Изборска, там его знакомые забрали на машине.

Лучше человека отвезти, чтобы с ним ничего не случилось. Наказываем и рублем за отсутствие светоотражающего элемента (штраф 500 рублей). Одну семейную пару я два раза возил. Из Пскова пьяные шли, у них деревня между Ершово и Жидиловым Бором. Один спит на дороге, люди мимо едут, жалуются. Первый раз их отвез домой, через неделю опять. Во второй раз им штраф написал по 500 рублей за нахождение в темное время суток на дороге без светоотражающих элементов. Больше не ходят.

В летний сезон много таких пешеходов. Если человек находится в темное время суток на дороге, в 95% случаев он в состоянии алкогольного опьянения. В одном случае пьяный человек на дороге спал. Его охотники увидели, вызвали нас. Мы его «Скорую помощь» вызвали.

Про отношения с «соседями»

- У вас идет разделение территории с городским отделением ГИБДД. Есть ситуации, когда не очевидно, к чей зоне ответственности относится территория. Улица Балтийская вроде как «городская» или она к Борисовичам относится?

- Балтийская и Владимирская наши. На кадастровой карте все прекрасно видно, где территория города, а где - Псковского района. Спорных ситуаций нет. Любые сомнения на этот счет решаются в считанные минуты. Откройте кадастровую карту, все четко видно. Борисовичи - это район, все наше, хотя я сам удивлен. Через 100 метров город, а здесь все наше. То же самое на Михайловской. Один дом наш, остальные рядом на Кузбасской дивизии и Западной - город. Нонсенс какой-то. Никольская, Владимирская. Через дорогу перешел, уже город.

- А если это перекресток двух улиц, где чье?

- Кольцо на Кузбасской дивизии и Никольской - это город. Кольцо на Балтийской - наше. А участок дороги от кольца в сторону «Ленты» - это город. По границам с Псковом вопрос не возникает. Если мы выезжаем для проверки сообщения и оказывается, что территория относится к городу, сразу сообщаем «соседям». Но все равно дожидаемся приезда городского экипажа ДПС.

Беседовал Денис Бахтин