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Обжалование «чужих» штрафов по линии ГИБДД упростят с 1 сентября

Обжалование «чужих» штрафов по линии ГИБДД за нарушения, выявленные комплексами автоматической фотовидеофиксации, упростят с 1 сентября. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом 24 августа рассказал начальник центра автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) УГИБДД УМВД России по Псковской области Юрий Федоров.

Речь идет о тех случаях, когда новый владелец транспортного средства совершил административные правонарушения, а платить приходится бывшему собственнику, при этом ГИБДД не получило информацию о смене собственника ТС.

С 1 сентября у граждан, зарегистрированных на сайте госуслуг и имеющих электронную цифровую подпись, будет возможность подать жалобу в электронном виде. Для этого нужно будет приложить договор купли-продажи.