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УФАС предписало Псковпассажиравтотрансу повторно провести торги по заправке автобусов газом

УФАС предписало Псковпассажиравтотрансу повторно провести торги на услугу по заправке автобусов природным газом. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального УФАС.

В адрес антимонопольного управления поступила жалоба от компании «Криогаз-Псков» на действия ГППО «Псковпассажиравтотранс» при проведении аукциона на право оказания услуг по заправке в 2022 году автобусов природным газом.

Как установили в антимонопольной службе, компания-перевозчик при формировании документации установила требование, чтобы газовые заправки находились не далее чем в 2 километрах от места нахождения заказчика. Под такие требования попадала только одна заправка - «БНК» (ООО «Чистая энергия») - она находилась в 580 метрах, тогда как ближайшая заправка ООО «Криогаз - Псков» - в 8 километрах.

В прежних закупках, которые проводил «Псковпассажиравтотранс», такое ограничение не ставилось: перевозчик лишь указывал, чтобы газозаправка находилась в пределах городской черты, отметили в ведомстве.

УФАС установило, что на рынке Пскова на момент проведения торгов существовало два предложения по цене на газ: компания «Чистая энергия» предлагало газ по цене 19 рублей 32 копейки за кубометр. В то же время «Криогаз - Псков» была готова поставлять газ за 17 рублей и дешевле. Однако в связи с установленными ограничениями в виде 2 километров, не получила допуск к торгам.

Ранее компания «Криогаз - Псков» направила в адрес антимонопольной службы заявление о том, что между заказчиком и участником торгов существует антиконкурентное соглашение. Управление провело внеплановую проверку. В настоящее время готовится к возбуждению дело по статьям 11 и 17 закона о защите конкуренции.

«Мы считаем, что такое формирование документации привело к ограничению конкуренции при проведении закупки, а именно к сокращению количеству участников аукциона. Кроме того, в торгах, которые проводились летом этого года, и в которых участвовали те же самые две организации, происходило значительное снижение цены. И это снижение перекрывало расходы от разницы в несколько километров. Странно ставить ограничение по расстоянию 2 километра в таком небольшом городе, как Псков. Тем более, как мы установили, автобусы специально на заправку в большинстве своем не ездят, а заправляются по мере прохождения маршрута. То есть важно грамотно сформировать логистику. Мы очень внимательно следим за закупками предприятий-монополистов, потому что потом все их затраты включаются в тарифы и отражаются на населении. Поэтому их закупки должны быть эффективными», - прокомментировала руководитель регионального УФАС Ольга Милонаец.

По итогам рассмотрения жалобы УФАС предписало ГППО «Псковпассажиравтотранс»" убрать спорное ограничение по расстоянию из аукционной документации и заново провести торги. Предписание уже исполнили.