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Уведомления Госуслуг и оплата штрафов ГИБДД стали доступны в соцсети «ВКонтакте»

Сообщения о назначенных выплатах и пенсиях, ходе исполнительного производства или назначенных штрафах ГИБДД теперь можно получить через социальную сеть «ВКонтакте» и VK Мессенджер. Оповещения будут приходить с Госуслуг, сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

Также в соцсети появилась возможность оплаты штрафов без комиссии через систему быстрых платежей, добавил «Интерфакс».

Изучить само постановление о штрафе и посмотреть фото нарушения можно в личном кабинете Госуслуг.

Новая опция доступна пользователям Госуслуг с подтвержденной учетной записью. Чтобы настроить оповещения, пользователю нужно привязать свой аккаунт «ВКонтакте» к Госуслугам.