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Минтранс обяжет регионы создать инфраструктуру для электросамокатов

Минтранс разместил на regulation.gov.ru проект новых правил подготовки проектов и комплексных схем по организации дорожного движения (поправки вносятся в ведомственный приказ №274). Эти правила регламентируют места установки дорожных знаков, светофоров, нанесение разметки, устройство парковок, одностороннего, реверсивного движения и т. д. с учетом потоков автомобилей, пешеходов и велосипедов. Минтранс предлагает добавить туда и средства индивидуальной мобильности. Разработка подобной документации обязательна для регионов, пишет «Коммерсантъ».

Субъекты федерации обяжут «обосновывать решения» по развитию инфраструктуры для СИМ, а также создавать в целом «благоприятные условия» для их движения.

Согласно новым требованиям, проекты организации дорожного движения (ПОДД) должны будут включать предложения по организации велодорожек и мест для стоянки СИМ. В ПОДД, применяемых во время ремонтных работ или в ходе дорожного строительства, непременно должны присутствовать мероприятия по движению велосипедистов и СИМ на территории, прилегающей к местам ограничений. Также Минтранс предлагает формировать адресные перечни стоянок для электросамокатов, станций проката с указанием размеров площадки, количества мест для стоянки велосипедов и СИМ и способа парковки (параллельно, перпендикулярно или под углом к проезжей части).

Проект приказа предусмотрен «дорожной картой» по нормативному регулированию СИМ, которую правительство РФ утвердило в 2023 году. В ней среди прочего заложены поправки к Правилам дорожного движения и КоАП. Эти документы тоже разрабатываются, точная степень готовности пока неизвестна.