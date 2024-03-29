Путин поручил принять меры по развитию услуг связи на автодорогах

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ принять меры для обеспечения бесперебойной связи на автодорогах. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.
«Принять меры, направленные на обеспечение бесперебойного предоставления услуг связи на автомобильных дорогах общего пользования, обратив особое внимание на автомобильные дороги, входящие в состав международных транспортных коридоров», — говорится в документе.
Доклад по реализации ожидается президентом до 1 декабря текущего года, затем - ежегодно.