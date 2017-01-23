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Водитель расстрелял камеру фотофиксации в Порховском районе

В Порховском районе полицейские задержали мужчину, стрелявшего по камере фотофиксации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: pixabay.com

В дежурную часть полиции поступило сообщение от сотрудников организации, обслуживающей средство фотофиксации административных правонарушений на автодороге в районе деревни Волышово Порховского района. По словам заявителя, мужчина вышел из автомашины «Вольво» и произвел выстрелы, предположительно, из охотничьего оружия в сторону камеры и обслуживающего автомобиля, после чего скрылся.

«На розыск этого гражданина были незамедлительно ориентированы наряды полиции. В кратчайшие сроки мужчина был задержан инспекторами спецроты ДПС оперативного реагирования регионального ГИБДД и доставлен в отдел МВД России по Порховскому району», - отметили в ведомстве.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства инцидента. Проводится проверка, добавили в пресс-службе.