АвтоМир / Происшествия

Бастрыкин поручил провести проверку по факту наезда электросамокатчика на пенсионерку в Великих Луках

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о травмировании пожилой женщины в результате наезда на неё электросамоката в городе Великие Луки. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

В СМИ сообщается, что 13 августа текущего года в городе Великие Луки неустановленный водитель средства индивидуальной мобильности сбил 82-летнюю женщину на пешеходном переходе, после чего с места аварии скрылся.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Псковской области Петру Крупене провести процессуальную проверку и доложить об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по ее завершении – о принятом процессуальном решении.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.