АвтоМир / Происшествия / ДТП

Пьяный водитель повредил две автомашины в Пскове при попытке скрыться от полиции

Стали известны подробности ДТП у дома №9 по улице Генерала Маргелова в Пскове. 28 июля около 1.10 пьяный водитель «Пежо» повредил две припаркованные автомашины. Об этом Псковской Ленте Новостей в отделе ГИБДД УМВД России по городу Пскову.

Столкновению предшествовала недолгая погоня с участием сотрудников полиции. Во время патрулирования полицейские у дома №23 по улице Розы Люксембург заметили автомобиль «Пежо 607» и в 1.05 предприняли попытку его остановить. Водитель не остановил транспортное средство, на включенные проблесковые маячки и обращения через громкоговорящее устройство не отреагировал.

Водитель «Пежо» набрал скорость, проехал по улице Народной, затем через Юбилейную на улицу Генерала Маргелова. Призывы остановиться он игнорировал, наоборот, увеличивал скорость движения. Напротив дома №9 по улице Маргелова автомобилист врезался в припаркованные автомобили «Киа Рио» и ВАЗ-2107, металлический забор и насаждения.

За рулем «Пежо» находился водитель 1970 года рождения. Он согласился пройти медицинское освидетельствование на месте, выявлено алкогольное опьянение. Водитель получил ушиб грудной клетки и шейного отдела позвоночника, был доставлен в областную больницу, после отпущен.

В отношении водителя составлен административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ, дело будут передано в суд.