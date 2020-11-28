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Водитель «Рено» наехала на пешехода в Пскове

В Пскове водитель «Рено Логана» совершила наезд на пешехода. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД России по г. Пскову, по предварительной информации, это произошло 2 декабря в 7 утра у дома 1 по проспекту Энтузиастов.

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Водитель автомашины «Рено Логан», женщина 1969 года рождения совершила наезд на пешехода - мужчину 1971 года рождения. ДТП оформлено как происшествие с техническими повреждениями.

Информации о наличии или отсутствии травм у пешехода нет. Подробности уточняются.