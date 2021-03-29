АвтоМир / Происшествия / ДТП

Опубликованы фото ДТП в Пустошкинском районе, в котором погибли двое молодых людей

Опубликованы фото ДТП в Пустошкинском районе, в котором погибли двое молодых людей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, на месте смертельного происшествия работала следственно-оперативная группа и эксперты криминалистического центра УМВД России по Псковской области. Для проведения осмотра места происшествия была развернута световая башня.

По предварительной версии следователей, водитель ВАЗ, 1998 года рождения, выехал на встречную полосу, потерял контроль над автомобилем. Удар груженой фуры пришелся в бок легковому авто. В результате чего, машину разорвало на две части.

Установлено, что погибший пассажир молодой человек -1996 года рождения, девушка - 1993 года рождения.

Они следовали из Пустошки в сторону Пскова.

35-летний водитель грузовика, гражданин Республики Беларусь, не пострадал.

Предполагаемый водитель ВАЗа госпитализирован в тяжелом состоянии в реанимацию Великолукской городской больницы.

На месте трагедии продолжаются следственные действия.