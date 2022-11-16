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Петербурженка легла на проезжую часть и оказалась под колесами автомобиля. ВИДЕО

Женщина легла на спину у пешеходного перехода в центре Санкт-Петербурга и оказалась под колёсами автомашины, сообщает Telegram-канал Baza.

Фото и видео: Baza

Авария произошла утром 16 ноября на Лиговском проспекте — около Московского вокзала. На видео видно, как одна автомашина аккуратно объехала лежавшую женщину, а автомобиль за ним пронесся по дороге. Женщина в итоге скончалась на месте.

Как сообщает Telegram-канал издания «Фонтанка», женщину не заметил водитель такси. 29-летняя женщина был пьяна и скончалась на месте под колесами автомобиля, которым управлял 26-летний таксист, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

После того, как таксист наехал на девушку, она застряла под машиной. Чтобы достать тело, на место приехали сотрудники МЧС. Сейчас проводится проверка.