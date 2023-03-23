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Пьяный водитель учинил ДТП с двумя пострадавшими в Псковском районе. ФОТО

Два человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Псковском районе 26 марта. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в ОГИБДД ОМВД России по району.

Фото здесь и далее: ОГИБДД ОМВД России по Псковскому району

ДТП произошло в 6.20 на 7-м километре трассы Псков – Изборск. Водитель автомобиля Audi, мужчина 1982 года рождения, при обгоне впереди идущего автомобиля Peugeot, за рулем которого также был мужчина 1982 года рождения, в нарушение сплошной линии разметки выехал на полосу встречного движения. Водитель Peugeot при этом начал поворачивать налево, в результате чего произошло столкновение.

Автомобиль Audi съехал в кювет, машина Peugeot опрокинулась на проезжей части.

Водителя и пассажира Audi доставили в Псковскую областную больницу, им диагностировали сотрясение головного мозга, у пассажира сломана кисть. Оба находятся в сознании.

В ведомстве добавили, что водитель Audi находился в состоянии алкогольного опьянения.

«ГИБДД обращает внимание водителей, что управление автомобилем в состоянии опьянения может повлечь опасные дальнейшие последствия», - отметили в ГИБДД.