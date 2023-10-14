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Пешеход погиб при наезде автомобиля в Великолукском районе

Молодой человек 2000 года рождения погиб при наезде автомобиля в Великолукском районе ночью 14 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОГИБДД МО МВД России «Великолукский».

Фото: ОГИБДД МО МВД России «Великолукский»

По предварительным данным, в 2:10 на 466 километре трассы М9 «Балтия» водитель автомобиля Chevrolet Cobalt, мужчина 1990 года рождения, двигаясь по своей полосе в сторону Москвы, не заметил пешехода и сбил его. Пешеход скончался.

По информации ОГИБДД МО МВД России «Великолукский», наезд произошел вне пешеходного перехода, освещение и камеры на этом участке дороге отсутствуют.

Водителя освидетельствовали на месте ДТП, трезв.