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АвтоМир / Сервис

Гаражного опыта недостаточно: псковский механик рассказал о принципах профессионала

15.06.2021 12:15|ПсковКомментариев: 2

Высокое качество и скорость работы – вот основные критерии для выбора хорошего сервиса. Но часто ли автовладелец задумывается о том, кто находится за дверью, ведущей в ремзону? Пскович Петр Кедо, несмотря на свой молодой возраст, – один из самых опытных сотрудников автосервиса международной сети FIT SERVICE. Он рассказал о том, почему механики зачастую молчаливы, не любят спешку и ценят профессиональное образование.

 

Здесь нужна голова

- Со стороны кажется, что механики очень коммуникабельные люди. Но работа требует сосредоточенности. Как это совмещаете?

- Не знаю, как на других станциях, на нашей механики не очень любят, когда клиенты находятся в ремонтной зоне. Есть хорошие, доверяющие клиенты, разговорчивые. С такими всегда находится тема для беседы – различные интересы, та же рыбалка, профессия. С одной стороны, приятно, а с другой – очень отвлекает от работы. Встречаются и те, кто на первичный пятиминутный осмотр (когда заглядываешь под капот, проверяешь жидкости) реагируют агрессивно: «Зачем ты открываешь? Кто тебе разрешил?!» Когда недоверчивый человек стоит над душой, не очень комфортно. Еще не стоит торопить механика. Поспешишь – будут проблемы. Если что-то можно сделать быстро, мы об этом знаем и сделаем, но иногда нужно время.

- Расскажите о наиболее сложных или интересных случаях ремонта.

- Нетипичные случаи, как правило, связаны с глобальным ремонтом – с восстановлением двигателя, например. Несколько лет назад приехал мужчина из другого города на «Ягуаре». Владельцу машины лет 55, человек солидный, но молод душой и ведет себя как гонщик – ехал за 200-240 км/час, соответственно, пропала тяга.

Или ремонт машины бизнес-класса – человек купил автомобиль за несколько миллионов, покатался 15 минут, и сломался двигатель.

- Вы отметили, что торопливость и разговоры могут навредить. А какие принципы считаете главными в работе? Есть ли правила, без соблюдения которых в эту профессию не стоит идти?

- Стать профессионалом будет очень тяжело, если нет базового образования, связанного с автомобилями. Того, что человек ремонтировал свою машину, в гараже что-то делал, недостаточно. Гаражного опыта и понятия здесь не хватит. Когда нет опыта, ждать высоких заработков тоже не стоит. Получи образование, наберись опыта. Вообще, существует три разряда, соответственно им определяется уровень сложности задач и зарплаты. Первый разряд у новичков с небольшим опытом. Третий получает тот, кто умеет почти все. Я начинал так же – образование, примерно полтора года работы. С 2017 года в «Джем Авто», затем перешел в FIT SERVICE на ул. Чудской в августе 2018 года (автосервис «Джем Авто» работал в Пскове с 2008 года и позднее – в 2018 году – присоединился к международной сети автосервисов FITSERVICE – ред.).

Тружусь механиком третьего разряда. И все равно учусь: раньше ездил на тренинги в Москву. Сейчас прохожу онлайн-уроки. В работе много тонкостей, и нужно постоянно развиваться. Итак, первое – это базовое профильное образование и постоянное самообразование. Второе – существует миф, что быть механиком просто – ума не нужно, крути гайки. Говорят: что это за профессия? Но на самом деле здесь нужна голова, нужно ясно мыслить, продумывая следующий шаг, важна хорошая память. Третье – необходимо содержать рабочее место в порядке и чистоте. В противном случае это скажется на скорости, качестве работы. Без этих трех составляющих хорошо делать свое дело и зарабатывать не получится.

Твое дело

- Кажется, что интерес к этой сфере зарождается в детстве. Кто вас вдохновил?

- Я из города Дно. В детстве приезжал к деду в деревню. Он работал на бензовозе всю жизнь, наверное. И я с ним катался, чибисов ловили на поле! Смутно помню, давно было. У всех там были трактора, грузовые машины. Иногда дед что-то ремонтировал. Я просил его: «Дед, дай поразбирать!». Да и конструкторов пластиковых не было, в основном металлические, с болтами, гайками. С этого, наверное, все и началось. А потом долгое время мечтал о технике. Мопед или мотоцикл – мечта любого мальчишки! Зато потом купил себе первый в округе мегакрутой спортивный мотоцикл – Honda. На фоне «Ижа» и «Явы» он выглядел необычно.

- Кого можете назвать своим наставником?

- Вообще, я самоучка. Наставников как таковых у меня не было. Сам набирался опыта со временем. Интерес возник – пошел и поучился. Сначала в Ленинградской области, во Всеволожске, в техникуме на «Механизации сельского хозяйства». Там, понятно, в основном речь шла о тракторах, комбайнах… Затем проходил повышение квалификации в великолукском институте. Образование дало серьезную базу. Образы деталей, способы ремонта различных составляющих, кроме того, техника - и легковая, и сельскохозяйственная - имеет много общего.

- А самому уже приходилось более молодых сотрудников обучать?

- Механика третьего разряда обычно и назначают наставником, потому почти за пять лет работы здесь у меня было восемь учеников. Приходят разные люди: и юные, и взрослые. С ними много разговариваешь, следишь за тем, как они трудятся, что умеют. Половина тех, с кем я работал, уже имели опыт. Но были и те, кто пришел из другой сферы. Например, был молодой человек, который не умел и ключи крутить. Оказалось, он историк. Я спрашиваю его: «Зачем ты пришел?» Отвечает: «Хочу попробовать». Но у историка взгляд на мир и на работу другой. Человек более тонкий, душевный, ему сложнее войти в наше русло. И он в итоге вернулся на родину, работает преподавателем. По человеку сразу видно, несмотря на то, что он хочет пробовать себя в этой профессии, что у него не выйдет. В широком смысле все обучаемы. Но, если говорить о конкретном деле, всегда есть те, кто не обучается. Приходится прямо говорить: «Это не твое». Человек со временем понимает и говорит: «Ты прав». Так что текучка бывает. Но коллектив у нас хороший, работаем дружно. Поддержка коллег важна, всегда требуется чья-то помощь. Мы друг другу помогаем.

Работа – наш дом

- Работа сложная?

- Периодами сложная. График – на ногах по 12 часов. На четвертый день испытываешь физическую усталость. Но работа есть работа. Работа – наш дом. Даже, наверное, не второй, а первый, если судить по времени, которое мы здесь проводим.

- Чем занимаетесь в свободное время?

- Жена и ребенок, конечно, на первом месте. Мальчику 3,5 года, такой возраст активный, нужен глаз да глаз. Стараюсь с ними почаще бывать. А когда остается немного времени, занимаюсь автомобилями, прокачиваю навыки. Раньше, еще во Всеволожске, увлекался автогонками. Начиналось все с картинга. Потом были ралли по грунтовке, но, чтобы продолжать, нужно было много денег, – профессиональная машина с каркасом безопасности, резиной, чтобы подходила для гонок, стоит немало. Таких средств не было, спонсор не нашелся, поэтому остановился. Очень жалко. Хочется подобную машину себе собрать для дрифтинга. Смотрю, многие блогеры этим занимаются. Выйдет недорого, если сделать на базе «Жигулей». Но вопрос – насколько надежной получится подобная машина? Гонку проехал – и стоишь неделю в гараже. А чтобы собрать хорошую, наверное, не менее миллиона нужно потратить. И нарушать закон, который запрещает дрифтинг на дорогах общего пользования, я не хочу. Специальных же трасс в Пскове нет. Ближайшие – в Новгороде.

- И хобби связано с автомобилями…

- Вообще, если говорить про хобби, то многое хочется попробовать, например, мотокроссом позаниматься. Сейчас ребенок подрастет, думаю, научу. На даче, по лесу покататься очень хорошо. В прошлом году загорелся, хотел купить, выбирал. Почти приобрел, но не было моего экземпляра. И дороговато, отложил покупку.

- Желаю вам осуществить все планы! Быть влюбленным в свое дело и постоянно оттачивать мастерство — это секрет успеха.

Подготовлено пресс-службой FIT SERVICE.

Теги: #автосервис #автомобиль #FIT SERVICE
Источник: Псковская Лента Новостей
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