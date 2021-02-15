АвтоМир / Сервис

Юридические лица в Пскове могут сэкономить при ремонте автомобилей

Международная сеть автосервисов FIT SERVICE в Пскове предлагает бонусную программу FIT PROFI для юридических лиц по техническому обслуживанию автопарков. Данная программа действует в регионе уже больше года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в FIT SERVICE.

Преимущества программы FIT PROFI:

- Cash-back до 8%. Оплата счета за ремонт автомобиля до 50% накопленными бонусами.

- Сниженные цены на ряд услуг для участников программы.

- Полный пакет документов: договор, акты выполненных работ.

- Запчасти в наличии на любые марки и модели автомобилей.

- Гарантия 1 год или 20 000 км на запчасти и работы.

- Каждый автомобиль из автопарка раз в год получает бесплатные услуги:

- Диагностика ходовой части.

- Проверка углов установки колес.

- Диагностика двигателя и электронных систем MotorFIT.

- Замена масла ДВС.

Человек, принимающий решения по обслуживанию автопарка, получает VIP-карту с кешбеком до 11%, а также раз в год целый ряд бесплатных услуг, в числе которых диагностика ходовой части, двигателя и электронных систем MotorFIT, проверка углов установки колес, замена масла ДВС, шиномонтаж 4-х колес, замена жидкости АКПП/вариатор МКПП и охлаждающей жидкости.

Любая компания Пскова, имеющая автопарк, может оформить заявку и узнать подробности акции на сайте https://profi.fitauto.ru, чтобы присоединиться к бонусной программе FIT PROFI и обслуживать свои автомобили на специальных условиях на любой станции сети FIT SERVICE.

Напомним, станции FIT SERVICE в Пскове находятся по адресам: улица Чудская, 7 и улица Труда, 79Б.

ООО «Труда», ИНН 6027198790