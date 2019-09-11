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Интерактив: Пешеходам здесь не место

Сегодня на Летнем саду был ликвидирован очередной пешеходный переход. В результате наблюдаю картину, когда люди все равно перебегают проспект в этом месте.

Что самое интересное, сотрудники ГИБДД и администрации, постоянно говорящие о безопасности, не нашли возможности для разъяснений или хотя бы информирования через СМИ жителей города.

Очень грустно наблюдать как город становится агрессивным для пешеходов. Везде заборы, заборы, заборы. И почти нет пешеходных переходов. Идеальный мир для автомобилистов.

Пешеход