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АвтоМир / За рулём

Юрист рассказал, какие ошибки чаще всего совершают псковичи при оформлении европротокола

17.10.2018 19:15|ПсковКомментариев: 0

Псковичи все чаще обращаются в страховые компании с уведомлениями о ДТП, оформленными по европротоколу. Однако нередко они при этом допускают досадные ошибки. О самых распространенных из них на пресс-конференции в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей рассказал юрист ООО «Ресо-Гарантия» Александр Смирнов.

Рост количества оформленных по европротоколу документов, он связал в частности, с увеличением суммы выплат по такому виду обращений до 100 тысяч рублей.

«Ежедневно в нашу страховую компанию по убыткам заявляются порядка 5-6%, около половины заявлений оформлены по европротоколу. Грамотность водителей в целом растет, но все равно многие допускают ряд ошибок при оформлении документов. Полагаю, их можно списать на волнение и стрессовое состояние в связи с ДТП», - поделился юрист.

По его словам, водители довольно часто допускают ошибки при указании идентификационного номера. «Хотя, казалось бы, что сложного просто переписать номер из документов», - добавил Александр Смирнов.

Среди других ошибок он указал также неправильно заполненный пункт с номером ПТС (участники ДТП иногда оставляют это поле вообще незаполненным). Там, где нужно указать свою компанию-страховщика, водители нередко вписывают свои имя и фамилию как страхователя, путая эти понятия. Там, где нужно указать имеется ли каско или нет, пишут просто «да», путая его с ОСАГО. Кроме того, порой водители забывают ставить все необходимые подписи.

«Очень «скромно» участники ДТП описывают его обстоятельства, не указывая ни марки автомобилей, ни госномера, ни направления движения. Иногда открываешь уведомление, читаешь графу «Обстоятельства ДТП», а там буквально пара строк: «Я двигался по Рижскому, а второй водитель врезался мне в бок». Я надеюсь, что когда-нибудь мы все-таки уйдем от глупых ошибок, которые допускаются при оформлении документов», - высказался Александр Смирнов.

При этом он отметил, что в «Ресо-Гарантия» еще не было отказов в связи с неправильно оформленными документами. «В случае таких ошибок мы, конечно, идем навстречу. Срок предъявления извещения о ДТП составляет пять дней. Мы объясняем, что в этот срок водителям лучше встретиться со вторым участником ДТП и переоформить документы с учетом допущенных ошибок. На самом деле, сложного в оформлении ничего нет», - подчеркнул юрист.

Теги: #европротокол #страхование
Источник: Псковская Лента Новостей
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