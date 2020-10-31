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Жители Псковской области выплатили долги после ареста их автомобилей

Арест автотранспорта стал причиной оплаты задолженности сразу в нескольких районах Псковской области. Сами оплачивать свои долги граждане не торопились, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП по региону.

В отделении судебных приставов Порховского района на исполнении находилось сводное производство о взыскании с местного жителя налоговой и иной задолженности в размере более 300 тысяч рублей. Пристав установил имущественное положение мужчины (в собственности имелся грузовой автомобиль), арестовал транспортное средство.

В отделении судебных приставов Печорского и Палкинского районов на исполнении находилось производство о взыскании с гражданки кредитной задолженности в размере более 80 тысяч рублей. В этом случае описи и аресту подвергся автомобиль ВАЗ-2110.

А в отделении судебных приставов Себежского и Пустошкинского районов за задолженность свыше 350 тысяч рублей описи и аресту подвергся автомобиль Renault Duster.

Эти жители региона не захотели расставаться со своим имуществом и нашли возможность выплатить долги в полном объеме. Аресты с автомобилей сняты, исполнительные производства подлежат окончанию фактическим исполнением, заключили в УФССП.