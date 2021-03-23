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Жительница Дедовичского района помогла полиции остановить нетрезвого водителя

Жителя поселка Дедовичи привлекли к уголовной ответственности за пьяное вождение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

24 января мужчина управлял автомобилем «Шевроле» в нетрезвом виде, он ехал от продуктового магазина по улице Центральной в деревню Дубровка. Жительница деревни заметила, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, и сообщила об этом в полицию. По пути следования подсудимого остановили сотрудники ГИБДД.

Содержание этилового спирта в выдыхаемом мужчиной воздухе составило 1,039 мг/л.

Суд назначил виновному наказание в виде обязательных работ сроком 240 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на срок 3 года. Приговор суда пока не вступил в законную силу.