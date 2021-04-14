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Новая формула расчета цен на бензин начала действовать в России

С 1 мая в России начинает работать скорректированный демпфирующий механизм на топливо. Он даст возможность улучшить экономику нефтепереработки и удержать динамику цен на бензин в России в пределах инфляции, передает телеканал «Известия».

В рамках скорректированного механизма индикативная цена бензина будет снижена на 4 тыс. рублей по сравнению с действующей ставкой до конца 2021 года. В 2022 году цену планируется снизить на 2,7 тыс. рублей по сравнению с установленной в Налоговом кодексе ставкой.

С 1 января 2023 года власти проиндексируют индикативную цену бензина на 3%. Также начиная с 1 января 2022 года планируется снизить с 5% до 3% ежегодную индексацию базовых цен для расчета демпфера по дизельному топливу.