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В Пскове прошла акция «На работу на велосипеде»

21 мая Псковский городской молодежный центр провел акцию «На работе на велосипеде». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в молодежном центре, ее участниками стали более 100 велосипедистов города. Основная идея мероприятия заключается в том, чтобы предложить горожанам хотя бы на один день отказаться от автомобиля и отдать предпочтение альтернативному виду транспорта – велосипеду.

«Спасибо организаторам, которые стараются каждый год порадовать велобратство этим ярким мероприятием», - поделился впечатлениями участник акции Евгений Патшин.

Для того, чтобы мотивировать псковичей принять участие в акции, во всех районах города располагались «энергетические точки», на которых участники могли получить раздатку от организаторов – наклейку, значок, номерок на велосипед и батончик, а также различные скидки и бонусы от партнеров акции.

Напомним, 2 раза в год Молодежный центр присоединяется к всероссийской акции «На работу на велосипеде»: осенью и весной. Вся информация заранее публикуется в официальной встрече мероприятия ВКонтакте.