АвтоМир / За рулём

Гостья угнала автомобиль у жителя Усвят

Гостья угнала автомобиль «Лада Калина» у мужчины в Усвятах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

В полицию обратился хозяин автомашины. Полицейские установили личность подозреваемой. Ею оказалась 45-летняя безработная местная жительница.

По данным следствия, женщина со своими знакомым была в гостях у владельца автомобиля. Позже она решила прокатиться и нашла ключи в салоне транспортного средства. Далеко подозреваемая уехать не смогла — закончился бензин. Тогда она оставила автомашину на улице 25 лет Октября и отправилась домой пешком.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Угнанный автомобиль позже обнаружили без повреждений.