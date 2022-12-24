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Водителей без ОСАГО в России начнут штрафовать по камерам

Водителей без ОСАГО в 2023 году начнут штрафовать по камерам. Об этом заявил глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.

«Мы уже неоднократно предлагали запустить проверку полисов ОСАГО через камеры, однако пока проводили только эксперименты и пилотные проекты. Сейчас основная задача — совместить две информационные системы: базу данных РСА и ГИБДД. В следующем году должен произойти уже полномасштабный запуск проверок наличия полиса через камеры дорожного движения», — приводят слова Уфимцева «Известия».

По его словам, клиенты в 2022 году оформили на 2% меньше полисов обязательной автогражданки, чем в прошлом. Однако это скорее всего обусловлено снижением продаж новых автомобилей, а также отъездом некоторых россиян.