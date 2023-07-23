АвтоМир / За рулём

Компенсацию по полису ОСАГО автовладельцы теперь смогут получить онлайн

Компенсацию по полису ОСАГО автовладельцы теперь смогут получить онлайн, но при условии, если авария была оформлена по европротоколу. Об этом депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский сообщил в своём Telegram-канале.

Это можно будет сделать с помощью портала «Госуслуги» или в приложении «Госуслуги Авто». При этом почти все данные будут автоматически подгружены из личного кабмина, в связи с чем заполнять заявление вручную не нужно.

При оформлении потребуется подтверждение права собственности на автомобиль, данные полиса ОСАГО, номер извещения о ДТП, банковские реквизиты для компенсации. Кроме того, потребуется подписать заявление усиленной неквалифицированной электронной подписью с помощью приложения «Госключ».

После рассмотрения документов страховая компания предложит автовладельцу время и место осмотра: туда нужно будет подъехать лично. После завершения осмотра компания пришлёт результаты и может выдать направление на ремонт или выплатить страховую сумму без посещения офиса, например, на карту.