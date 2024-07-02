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Системы безопасности для отечественных автомобилей в РФ импортозаместят лишь наполовину

В России пытаются нарастить импортозамещение автокомпонентов. Речь об антиблокировочных системах тормозов и стабилизации ABS/ESC для отечественных автомобилей. Планируется достичь уровня локализации этих систем в 55%. Сейчас их на 75% производят из зарубежных комплектующих. Компания «Итэлма» под эти цели получила от Фонда развития промышленности (ФРП) заем в 622 млн для расширения производства в Костроме.

Компания планирует приобрести сборочную линию, станочное, измерительное и стендовое оборудование, а также оснастку. На новых мощностях должны производиться комплектующие для гидроблоков ABS и ESP, а также модули электронного управления. Таким образом планируется достичь уровня локализации в 55%. Компания является единственным в РФ производителем систем безопасности для автомобилей.

Производство компонентов для автоэлектроники наращивают и другие предприятия. Так, в марте 2024 года АО «Микрон» (входит в ГК «Элемент») запустила в экономической зоне «Технополис Москва» линию по выпуску чип-модулей и микросхем мощностью до 18 млн изделий в год. Предприятие делает микроконтроллеры с ядром на открытой архитектуре RISC-V MIK32 «Амур», транзисторы, стабилизаторы напряжения, усилители, драйверы спидометра и тахометра, LED-драйверы и микросхемы на топологических нормах до 90 нм. Общие инвестиции в производство составили 1,35 млрд рублей, из которых 1,08 млрд выделил ФРП. В планах «Микрона» — довести локализацию микросхем для автопрома до 80%, пишут «Известия».

Годом ранее компания «Аквариус» запустила на заводе в Шуе роботизированную линию для выпуска материнских плат для вычислительных устройств Aquarius Сmp NS220RE с сенсорным экраном с диагональю до 10.5 дюйма. Общие инвестиции в проект составили 460 млн рублей, из которых 366,5 млн предоставил ФРП. Новые производства обогатили отечественную элементную базу для автоэлектроники.