Экономика

Запретить госзакупки иностранной электроники и электрики предложил Минпромторг

Минпромторг РФ предложил распространить запрет на госзакупку иностранной радиоэлектронной продукции на электронику и электрические товары. Как сообщает Интерфакс, это следует из проекта правительственного постановления, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

По замыслу министерства, запрет должен распространяться на импортную продукцию (за исключением продукции из стран ЕАЭС), включенную в соответствующий перечень. В последний Минпромторг внес все «оборудование компьютерное, электронное и оптическое» (за исключением нескольких десятков позиций, наподобие «весов точных; инструментов для черчения, расчетов, приборов для измерения линейных размеров и т.п.», «часов всех видов» и т.п.).

Помимо этого, в перечень вошли волоконно-оптические кабели, «провода и кабели электронные и электрические», «оборудование электрическое осветительное», «приборы бытовые электрические», «оборудование электрическое прочее», «машины офисные и оборудование, кроме компьютеров и периферийного оборудования» и т.д.

Стоит отметить, что в проекте постановления оговаривается запрет на госзакупку перечисленной импортной техники не только в виде отдельных товаров, но и в составе закупаемых госзаказчиками работ или услуг.

Подтверждением производства электронной продукции на территории РФ или стран ЕАЭС, согласно этому документу, является наличие информации о соответствующей продукции в едином реестре российской электронной продукции или в реестре евразийской промышленной продукции.

При необходимости закупки импортной продукции, включенной в «запретный» перечень Минпромторга, госзаказчики должны будут обращаться с обоснованием такой закупки в министерство, которое и будет выдавать или не выдавать соответствующее разрешение (аналогичный механизм действует в отношении «запрещенной» импортной промышленной продукции - ИФ).

Запрет на госзакупку импортной электронной продукции будет действовать, как предполагается, временно – в течение двух лет.

В случае принятия этого правительственного постановления утратит свою силу другое постановление правительства РФ «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров, происходящих из иностранных государств», которое было подписано в конце прошлого года. Этот документ ввел временный запрет (на два года) на госзакупки иностранных систем хранения данных для использования на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ). А именно, предусматривает запрет на допуск программно-аппаратных комплексов систем хранения данных из иностранных государств для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в части, касающейся обеспечения безопасности КИИ.