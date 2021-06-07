Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Работа есть: ООО «ПсковАгроИнвест»
Важный аспект развития региона
Лицей Ростелекома
Ужин на свежем воздухе
Для чего это нужно и где установить?
Личный кабинет «Псковэнергосбыта»
Тариф для бизнеса «1% на все»
Модно и практично
БОПЭТ цифры и факты
чем занять ребенка летом
конкурс - застройка Четырех углов
Телефон прямого эфира 56-73-72
юность в сапогах
 
 
 
ещё Экономика 07.06.2021 13:321 Новые перспективы псковского бизнеса: «Титан-Полимер» готовит бизнес-кейсы для предпринимателей 08.06.2021 11:320 Псковское УФАС обязало поставщика тепла изменить договор с детсадом 07.06.2021 13:321 Новые перспективы псковского бизнеса: «Титан-Полимер» готовит бизнес-кейсы для предпринимателей 07.06.2021 11:590 В Пскове проводят конкурс бизнес-планов по предоставлению в аренду офисов 07.06.2021 09:142 Минсельхоз предложил производителям способ избежать дефицита яиц 06.06.2021 21:361 Зюганов посоветовал Путину подарить бизнесменам сказку Пушкина
 
 
 
Самое популярное 02.06.2021 16:3832 Ольгинский мост в Пскове будет демонтирован и построен заново 05.06.2021 21:102 Молодую женщину убили в Псковской области 01.06.2021 09:331 Псковский гидрометцентр обещает веселое начало лета 07.06.2021 15:120 «Дожди прогрева» прогнозируют в Псковской области в ближайшие дни 01.06.2021 08:201 Опубликованы фото с места смертельного ДТП в Куньинском районе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Псковское УФАС обязало поставщика тепла изменить договор с детсадом

08.06.2021 11:32|ПсковКомментариев: 0

Теплоснабжающей организации Пушкинских Гор выдано предупреждение о необходимости привести в соответствие законодательству договоры с потребителями. Как сообщили в управлении Федеральной антимонопольной службы по Псковской области, в адрес антимонопольного управления поступило заявление от пушкиногорского детского сада «Сказка» на действия районного филиала АО «Нева Энергия» при заключении договора теплоснабжения.

«Это наш уважаемый концессионер, который взял на себя обязательства обеспечивать население ресурсами. По словам заявителя, в договоре не были прописаны предусмотренные законодательством существенные условия, на которых дошкольное учреждение будет обеспечиваться теплом», - уточнили в УФАС.

Требования к содержанию договора теплоснабжения установлены Правилами по организации теплоснабжения, утвержденными постановлением правительства РФ от 8 августа 2012 года №808.

Антимонопольщики установили, что в договоре, направленном АО «Нева Энергия» детскому саду, отсутствуют параметры качества теплоснабжения, режим потребления тепловой энергии, не предусмотрена ответственность сторон за несоблюдение требований к параметрам качества теплоснабжения и нарушение режима потребления тепловой энергии, не приведен объем тепловых потерь в тепловых сетях заявителя, а также не определен порядок прекращения подачи тепла в дошкольное учреждение. То есть детский сад оказывается «пораженным» в своих правах в случае возникновения вопросов по качеству, объемов, платежей, продолжили в УФАС.

Там отметили, что АО «Нева Энергия» является субъектом естественной монополии на рынке передачи тепловой энергии и занимает доминирующее положение на рынке в поселке Пушкинские Горы. Теплоснабжающая организация заключила подобные договоры теплоснабжения и с другими потребителями поселка, а значит, действия АО «Нева Энергия» в целом затрагивают интересы всех потребителей товарного рынка услуг теплоснабжения в районном центре.

В связи с наличием признаков нарушения антимонопольного закона «О защите конкуренции», а именно навязывания занимающим доминирующее положение хозяйствующим субъектом невыгодных или не предусмотренных законодательством условий договора, управление предупредило АО «Нева Энергия» о необходимости внести изменения во все действующие договоры теплоснабжения с учетом требований законодательства в срок до 21 июня 2021 года.

В случае невыполнения предупреждения в установленный срок антимонопольный орган вправе принять решение о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства.

«Руководитель детского сада обратился к нам после продолжительных переговоров с теплоснабжающей организацией и тщетных попыток устранить разногласия по договору. Его озабоченность понятна – договором теплоснабжения должны быть определены и качество услуги, как температура, давление, потери, детское дошкольное учреждение должно быть защищено от незаконного отключения тепла. То же и в отношении всех потребителей. Установлены требования, они должны соблюдаться. Предупреждение – это правовой механизм, который позволяет пресечь нарушение без привлечения к ответственности, с целью соблюдения интересов как потребителей, так и субъекта естественной монополии. Предлагаем добровольно урегулировать все споры, в целях избежания штрафов, которые не маленькие», - прокомментировала руководитель Псковского УФАС России Ольга Милонаец.

Теги: #Пушкинские Горы #УФАС России по Псковской области #детский сад #теплоснабжение
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли ввести дополнительные выходные для всех проходящих вакцинацию?
В опросе приняло участие 63 человека
08.06.2021, 11:590 Псковичей приглашают в KION на премьеру фильма Тимура Бекмамбетова 08.06.2021, 11:570 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Львом Шлосбергом 08.06.2021, 11:560 Меч в Довмонтовом городе вошел в энциклопедию мест, где загадывают желания 08.06.2021, 11:540 Псковский филиал «Почты России» возглавит Дарья Цилина
08.06.2021, 11:490 Псковский драмтеатр начал продавать билеты на август по сниженным ценам 08.06.2021, 11:450 Великолучанин оплатил 67 штрафов ГИБДД после ареста автомобиля 08.06.2021, 11:340 «Собственной персоной»: Ольга Тимофеева о культурной жизни региона и нацпроекте 08.06.2021, 11:320 Псковское УФАС обязало поставщика тепла изменить договор с детсадом
08.06.2021, 11:230 Росгвардейцы задержали псковичку за кражу алкоголя 08.06.2021, 11:210 Еще два человека умерли от коронавируса в Псковской области 08.06.2021, 11:190 Владимир Путин призвал извлечь уроки из пандемии 08.06.2021, 11:180 Александр Козловский поблагодарил соцработников за неравнодушие и смелость
08.06.2021, 11:160 В комиссии по присвоению звания «Почетный гражданин Пскова» изменится состав 08.06.2021, 11:100 Зоны охраны Троицкого храма в Невеле предстоит утвердить депутатам 08.06.2021, 11:071 В Кремле обсудили вариант списка «Единой России» на выборах в Госдуму без Медведева 08.06.2021, 10:521 Экс-глава Пскова вошел в состав комиссии при кабмине по организации подготовки управленцев
08.06.2021, 10:480 Порховская прокуратура помогла сироте-инвалиду получить жилье 08.06.2021, 10:350 «Гайд-парк»: Лев Шлосберг о перспективах участия в сентябрьских выборах и политической эмиграции 08.06.2021, 10:300 В Великих Луках 18-летняя пассажирка украла телефон у таксиста 08.06.2021, 10:280 Двух нетрезвых водителей ВАЗов остановили псковские сотрудники ГИБДД
08.06.2021, 10:240 Жителю Новосокольнического района грозит тюрьма за угрозу убийством 08.06.2021, 10:120 Михаил Ведерников: Соцработник - профессия, требующая полной самоотдачи 08.06.2021, 10:060 На дороге в Дедовичском районе завершили укладку верхнего слоя покрытия 08.06.2021, 10:050 Три лесных пожара потушили в Псковской области за сутки
08.06.2021, 09:540 Мошенник просил деньги на покупку гроба у священников в Пскове и других городах 08.06.2021, 09:440 На базе Псковского соединения ВДВ пройдут «Командирские старты» 08.06.2021, 09:360 Автомобиль «Ауди» подожгли в Пскове 08.06.2021, 09:310 В КПРФ назвали дату проведения предвыборного съезда партии
08.06.2021, 09:210 Два человека получили ожоги при пожаре в Невельском районе 08.06.2021, 09:171 25% псковичей заявили, что не испытывают сложностей с поиском работы 08.06.2021, 09:000 Наталья Мельникова поздравила работников органов ПФР с Днем социального работника 08.06.2021, 08:420 Участок дороги в Великих Луках временно закрыли для движения
08.06.2021, 08:240 Юрист напомнил, какие выплаты получат россияне этим летом 08.06.2021, 08:090 Профсоюзы призвали Путина вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий 08.06.2021, 07:521 Врач развенчал миф о пользе соды и перекиси водорода при лечении COVID-19 08.06.2021, 07:410 Назначен новый руководитель территориального отдела соцзащиты Пскова
08.06.2021, 07:290 «Почта России» планирует продавать скоропортящиеся товары под собственным брендом 08.06.2021, 07:150 В 20 регионах уровень безработицы достиг допандемийных показателей 08.06.2021, 07:010 В Псковской области выявили еще 43 случая коронавируса 07.06.2021, 23:580 Рейтингомер: псковичи на ПМЭФ, штраф для депутата и отставка сити-менеджера
07.06.2021, 22:470 85 шахматно-шашечных наборов для СИЗО заказала администрация Псковской области 07.06.2021, 22:160 Бывшего сотрудника новоржевской администрации осудили за мошенничество с жильем 07.06.2021, 21:580 Фрагменты сбитого в 1944 году самолета извлекли из болота в Пыталовском районе 07.06.2021, 21:404 Россия запретила въезд генпрокурору и главе тюремной службы Канады
07.06.2021, 21:330 Устройство верхнего слоя покрытия на улице Бастионной идет в Пскове 07.06.2021, 21:080 Турниры по игре в городки прошли среди осужденных в Псковской области 07.06.2021, 20:523 Фотофакт: Водители паркуются на велодорожке по улице Герцена 07.06.2021, 20:241 «Псковские тепловые сети» рассказали о работах «в темных техподпольях»
07.06.2021, 20:020 Пир во время… 07.06.2021, 19:402 В общежитии Орловского института МВД убит курсант 07.06.2021, 19:190 Многоквартирный дом в Печорах получил новую крышу 07.06.2021, 19:000 Новоржевскую поликлинику ждет масштабный ремонт
07.06.2021, 18:490 ГИБДД: В жаркую погоду водителям важно следить за самочувствием 07.06.2021, 18:380 Псковский театр опраздновал день памяти Пушкина «Пиром» 07.06.2021, 18:200 Псковичей призвали бдительно следить за дикорастущим маком 07.06.2021, 18:0510 Филологи встревожены безграмотностью псковской рекламы
07.06.2021, 17:540 Найденный в Псковской области клад пополнит коллекцию новгородского музея 07.06.2021, 17:450 Более 13 тысяч человек побывали в музеях-усадьбах «Михайловского» в Дни Пушкинской поэзии 07.06.2021, 17:381 В Финляндии упростили правила въезда для иностранцев 07.06.2021, 17:370 Жириновский призвал не превращать женщин в производителей «человекоединиц»
07.06.2021, 17:280 Установлен водитель, сбивший пешехода на улице Декабристов в Пскове 07.06.2021, 17:170 Более 160 нарушителей пограничного режима задержаны в Псковской области за 3 месяца 07.06.2021, 17:050 ВАЗ и «Газель» столкнулись в Псковском районе 07.06.2021, 17:030 За пять месяцев при пожарах в Псковской области погибли 56 человек
07.06.2021, 16:500 Путин встретится с депутатами Госдумы 21 июня 07.06.2021, 16:455 За строительство космодрома вдобавок к адмиралтейству выступили псковичи 07.06.2021, 16:380 Псковские гребцы прошли почти 70 км по Неве в честь дня рождения Петра I 07.06.2021, 16:294 У эстонско-российской границы задержали пьяных британских военных
07.06.2021, 16:240 Пскович вышел в финал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» 07.06.2021, 16:161 В Палкино арестован мужчина, до смерти забивший соседа по даче 07.06.2021, 16:140 Короткое замыкание привело к пожару в доме на проспекте Энтузиастов в Пскове 07.06.2021, 15:560 Выставку комиксов от псковских школьников представит библиотека
07.06.2021, 15:442 Псковские единороссы избрали делегатов на ХХ съезд партии 07.06.2021, 15:350 Сбер провел экоакцию в рамках проекта «Зеленый марафон» 07.06.2021, 15:290 Конференция регионального отделения «Единой России» проходит в Пскове 07.06.2021, 15:130 Опубликованы фото с места смертельного ДТП в Псковской области
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.