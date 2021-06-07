Экономика

Псковское УФАС обязало поставщика тепла изменить договор с детсадом

Теплоснабжающей организации Пушкинских Гор выдано предупреждение о необходимости привести в соответствие законодательству договоры с потребителями. Как сообщили в управлении Федеральной антимонопольной службы по Псковской области, в адрес антимонопольного управления поступило заявление от пушкиногорского детского сада «Сказка» на действия районного филиала АО «Нева Энергия» при заключении договора теплоснабжения.

«Это наш уважаемый концессионер, который взял на себя обязательства обеспечивать население ресурсами. По словам заявителя, в договоре не были прописаны предусмотренные законодательством существенные условия, на которых дошкольное учреждение будет обеспечиваться теплом», - уточнили в УФАС.

Требования к содержанию договора теплоснабжения установлены Правилами по организации теплоснабжения, утвержденными постановлением правительства РФ от 8 августа 2012 года №808.

Антимонопольщики установили, что в договоре, направленном АО «Нева Энергия» детскому саду, отсутствуют параметры качества теплоснабжения, режим потребления тепловой энергии, не предусмотрена ответственность сторон за несоблюдение требований к параметрам качества теплоснабжения и нарушение режима потребления тепловой энергии, не приведен объем тепловых потерь в тепловых сетях заявителя, а также не определен порядок прекращения подачи тепла в дошкольное учреждение. То есть детский сад оказывается «пораженным» в своих правах в случае возникновения вопросов по качеству, объемов, платежей, продолжили в УФАС.

Там отметили, что АО «Нева Энергия» является субъектом естественной монополии на рынке передачи тепловой энергии и занимает доминирующее положение на рынке в поселке Пушкинские Горы. Теплоснабжающая организация заключила подобные договоры теплоснабжения и с другими потребителями поселка, а значит, действия АО «Нева Энергия» в целом затрагивают интересы всех потребителей товарного рынка услуг теплоснабжения в районном центре.

В связи с наличием признаков нарушения антимонопольного закона «О защите конкуренции», а именно навязывания занимающим доминирующее положение хозяйствующим субъектом невыгодных или не предусмотренных законодательством условий договора, управление предупредило АО «Нева Энергия» о необходимости внести изменения во все действующие договоры теплоснабжения с учетом требований законодательства в срок до 21 июня 2021 года.

В случае невыполнения предупреждения в установленный срок антимонопольный орган вправе принять решение о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства.

«Руководитель детского сада обратился к нам после продолжительных переговоров с теплоснабжающей организацией и тщетных попыток устранить разногласия по договору. Его озабоченность понятна – договором теплоснабжения должны быть определены и качество услуги, как температура, давление, потери, детское дошкольное учреждение должно быть защищено от незаконного отключения тепла. То же и в отношении всех потребителей. Установлены требования, они должны соблюдаться. Предупреждение – это правовой механизм, который позволяет пресечь нарушение без привлечения к ответственности, с целью соблюдения интересов как потребителей, так и субъекта естественной монополии. Предлагаем добровольно урегулировать все споры, в целях избежания штрафов, которые не маленькие», - прокомментировала руководитель Псковского УФАС России Ольга Милонаец.