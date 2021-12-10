Экономика

Россиянам без суда спишут 2 млрд рублей долгов

Внесудебным банкротством с момента появления этой процедуры в сентябре 2020-го по ноябрь 2021 года воспользовались 6 тысяч россиян. Об этом сообщил замглавы Минэкономразвития Илья Торосов. При этом общая сумма безнадежных долгов, заявленных гражданами к списанию, превышает 2 млрд рублей, подчеркнул он.

Пока от обязательств на 1,23 млрд освободилось более 3,5 тыс. человек, а по оставшимся заявлениям еще не прошел шестимесячный срок, по истечении которого их долги также будут списаны, уточнил замминистра. По итогам ноября доля запущенных процедур от общего количества обратившихся в МФЦ увеличилась до 54%, пишет газета «Известия».

Доля возбужденных процедур к поданным заявлениям действительно выросла до 54% в ноябре 2021-го против 30% годом ранее, подтвердил руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин. Он пояснил: это произошло в основном за счет сокращения количества отказов. В завершенных процедурах средняя сумма долга составляет 351,4 тыс. рублей, уточнили в «Федресурсе».

«Известия» спросили в крупных банках статистику признания клиентов несостоятельными в рамках нового механизма. Количество процедур внесудебного банкротства граждан с задолженностью перед Сбербанком остается стабильным, сказали в организации: сейчас ее проходят около 1 тыс. человек. Не фиксируют роста доли таких клиентов в ПСБ, Росбанке, РНКБ, «Открытии», Райффайзенбанке и «Зените».

По данным ОКБ, число граждан с долгом до 0,5 млн рублей, потенциально подходящих под эту процедуру, сейчас составляет почти 5 млн человек.