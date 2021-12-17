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Экономика

Доходы областного бюджета-2021 уменьшились на 1,4 млрд рублей

22.12.2021 10:52|ПсковКомментариев: 0

Изменения в закон о бюджете текущего года и на плановый период 2022 и 2023 годов обсудил комитет по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов. Об этом с заседания комитета, которое проходит сегодня, 22 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Вице-губернатор, председатель регионального комитета по финансам Татьяна Баринова отметила, что доходы областного бюджета на 2021 год уменьшены на 1 млрд 485 млн 406 тысяч рублей и составят 49 млрд 46 млн 487 тысяч рублей. Дефицит областного бюджета не изменится.

Татьяна Баринова рассказала, что по ряду объектов работы не выполнены, поэтому отдельные суммы перенесены на последующие годы — самая крупная сумма по дорожному фонду.

«Какой изначально на 2021 год был принят бюджет и сколько стал на 2022-й?» - поинтересовался вице-спикер, председатель парламентского бюджетного комитета Александр Братчиков.

«34-36 млрд рублей. Сейчас - 49 млрд. Могло быть больше, если бы не снятие средств по Северному обходу», - ответила Татьяна Баринова.

«На 13 млрд вырос бюджет?» - спросил вице-спикер.

«Да», - добавила заместитель губернатора.

И. о. председателя областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов выступил с просьбой переместить 48 млн 300 тысяч рублей на дорожную сеть для выполнения кассового показателя по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Средства пойдут на оплату выполненного с опережением сроков ремонта дороги Псков — Гдов — Сланцы и дороги на Самолву.

Комитет рекомендовал областному Собранию принять изменения в законопроект.

Теги: #псковское областное собрание #бюджет
Источник: Псковская Лента Новостей
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