Экономика

Сбербанк принял решение о запуске программы реструктуризаций кредитов компаний

Сбербанк принял решение о запуске собственной программы реструктуризаций кредитов компаний малого и микробизнеса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Сбера.

«В случае мобилизации индивидуальных предпринимателей и собственников, доля участия которых в компании составляет более 50%, возможно получение отсрочки в погашении основного долга и процентов», - отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Заявку на такую реструктуризацию можно подать в интернет-банке для предпринимателей «СберБизнес».