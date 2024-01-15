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Экономика

Угроза для экономики или справедливость: нужен ли в России налог на роскошь?

16.01.2024 17:37|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: нужны ли в России налоги на роскошь и ресторанные сборы? Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

В последнее время от депутатов Госдумы, политических и общественных деятелей всё чаще звучат инициативы о введении дополнительных налогов и сборов на нужды специальной военной операции. Народные избранники от партии КПРФ, например, недавно выступили с предложением о введении в некоторых городах так называемого «ресторанного сбора». Они хотят взимать 1% от суммы каждого чека в ресторане и направлять эти деньги на нужды участников специальной военной операции.

Схожая по своей сути идея прозвучала и из уст главного редактора канала Russia Today Маргариты Симоньян – по её мнению, России нужен налог на роскошь. И ввести его, подчеркнула она, следует «хотя бы на время проведения СВО, а лучше – навсегда», чтобы человек, купивший себе, скажем, дорогостоящее украшение, люксовые часы или иной предмет роскоши, отправил точно такую же сумму на фронт.

К подобным предложениям общественность относится неоднозначно. С одной стороны, на федеральном уровне звучат уверения в том, что денег в стране хватает, в том числе и на нужды армии. С другой – то и дело слышатся призывы «затянуть пояса» и направить все силы на поддержку военнослужащих.

Мы решили поинтересоваться у псковских политиков, общественных деятелей, предпринимателей и представителей сферы культуры, как они относятся к подобным инициативам. Нужно ли дополнительно вводить в России налоги на роскошь и атрибуты роскошной жизни? Об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

В России нужно бороться с бедностью, а не с роскошью, отметил псковский промышленник, руководитель холдинга «НПН» Игорь Савицкий. И делать это нужно, в первую очередь, при помощи запрета на вывоз капитала из страны. Он также посоветовал авторам подобных инициатив обратить внимание на другие проблемы.

«Налоги у нас выше, чем, допустим, в Европе, и значительно выше. Говорить нужно примерно о 20% лишних налогов, которые мы платим. Повышение налогов не способствует развитию экономики никаким боком, высокие налоги гробят нашу экономику. Если мы хотим развития экономики, налоги надо понижать. Теперь о налоге на роскошь. Во-первых, сама формулировка ведет к межсоциальной розни. С чего у нас начинается роскошь? Роскошные автомобили начинаются с цены 60 миллионов рублей. Это, конечно, уже роскошь. И тем не менее, и их не надо обкладывать налогом. Почему? Потому что все роскошные вещи приводят к дополнительным доходам всего российского населения. Вот представьте себе машину Lamborghini стоимостью 30-40 миллионов рублей. С этой машиной еще десяток людей кормятся, которые не обладают роскошными вещами, но они обслуживают эту машину, моют, чинят, ремонтируют, перемещают ее в нужные места. Это работа для всех остальных россиян, хотя у кого-то есть роскошные вещи».

«Недостаточно справедливыми» назвал подобные инициативы исполнительный директор ООО «Изборск-Парк» Дмитрий Блицын. По его словам, люди, которые могут позволить себе покупку предметов роскоши, и так платят налоги.

Фото: Дмитрий Блицын / «ВКонтакте»

«Если кто-то купил кольцо за 43 миллиона, наверное, эти 43 миллиона он как-то заработал, заплатил за все этот налог. Кто-то это кольцо произвел, тоже заплатил за это налог. Вряд ли по патенту кто-то это делает, какой-то индивидуальный предприниматель в своем подвале. Скорее всего, это серьезная нормальная организация, которая достаточно большие налоги платит. У нас получается двойное налогообложение. Сказать, что люди в это время ведут себя неподобающим образом, покупают кольцо за 43 миллиона — это уже соображения совести, понимаете? А налог на совесть вводить, мне кажется, как-то неправильно».

Однозначный ответ на вопрос о том, нужны ли в стране подобные налоги и сборы, затруднилась дать руководитель регионального штаба комитета семей воинов Отечества Мария Филонова. Она выразила опасения по поводу того, что могут случиться перегибы, когда отчисления придётся «за роскошные покупки» делать тем, кого закон призван защищать.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«Те же семьи погибших покупают себе квартиры. Это как-то будет фиксироваться? Чтобы эти налоги не высчитывались с семей, которые пострадали? С этой стороны тоже надо смотреть — покупка квартиры относится к этому или не относится. Поэтому здесь в зависимости, с кого это будет взиматься, если с каких-то, допустим, совершенно богатых лиц — можно, да. А если, допустим, с семей, которые пострадали, получили выплаты и покупают на эти выплаты жилье, здесь, конечно, надо смотреть все ситуации. Может, предусмотреть предоставление справок, что это семья погибшего, и так далее».

Налог на роскошь – вещь очень актуальная и полезная. Поэтому странно, что он до сих пор не работает на территории страны, поделился мнением председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду!» Олег Брячак. Он добавил, что помимо этого в стране, как ранее и предлагали его однопартийцы, следует ввести прогрессивную шкалу налогообложения.

«Мы считаем необходимым введение прогрессивной шкалы налогообложения. Это как раз тоже из этой темы. То есть, чем больше зарабатывает предприятие либо индивидуальный предприниматель, либо физическое лицо, тем больший процент они отчисляют государству в виде налогов. Я вам хочу сказать, что во многих странах данный вид налогообложения уже давным-давно работает, и все у них в порядке. Поэтому я считаю, что это вопрос времени. И полностью согласен с тем, что если юридическое или физическое лицо зарабатывает больше, то и платить оно, соответственно, должно больше. Конечно, все должно быть в пределах разумного, но разница в процентах отчисления этих налогов, конечно, должна быть. И прогрессивная шкала налогообложения тоже должна быть».

Прогрессивную шкалу налогообложения в России пока не ввели. В этой связи люди с высоким достатком до сих пор отчисляют в бюджет страны сравнительно небольшие сумы. На это обстоятельство указал руководитель фракции «Яблоко» в Псковском областном Собрании депутатов Артур Гайдук. По его мнению, такая схема налогообложения была бы оправдана. А вот ситуация с введением налога на роскошь неоднозначная, ведь может затронуть людей, которые не являются богачами, а приобрели предмет роскоши благодаря накоплениям.

«Здесь, возможно, как раз социальная справедливость совсем не при чем, потому что человек может на какую-то вещь полжизни копить, чтобы приобрести. У человека была цель, он хотел что-то себе купить. Теперь ему, чтобы это купить, нужно заплатить еще столько же, и ему еще столько же нужно копить на эту покупку. Здесь не будет однозначного ответа. С одной стороны, роскошь в принципе во многих странах облагается налогом. Это не потому, что это на что-то, а просто вообще, в принципе. Это, так сказать, уравнивает социальную нагрузку. С другой стороны, конечно, именно в таком виде, не тогда, когда обкладываются доходы, а когда обкладываются расходы — это, я думаю, не вполне нормально».

Прежде, чем вводить какие-то новые платежи и налоги, следует подумать об их экономическом обосновании. А помимо этого проработать механизм их отчислений, отметила член Общественной палаты Российской Федерации от Псковской области Наталья Исакова. В целом же, по её мнению, идея о введении налога на роскошь позитивная.

«Поскольку есть такое, что кто-то, например, имеет больший доход, естественно, я считаю, что в принципе возможно было бы и логично делать дополнительные отчисления, не беря даже специальную военную операцию. Естественно, она требует дополнительных средств. Как говорится, в бюджете средства никогда не лишние, если даже они будут не на спецоперацию, а на какие-то, например, социальные меры поддержки направлены, это будет положительно».

Обеспеченные люди должны вкладываться в общее дело. Так что предложения о введении подобных налогов и сборов заслуживают внимания. Такое мнение высказал заслуженный деятель искусств Псковской области, обладатель почетного звания «Душа земли Псковской» Константин Абабков.

«Мы, как вы говорите, псковские артисты, живем и работаем здесь, помогаем, покупаем нашим ребятам какие-то моменты, что им нужно. Я лично знаю, мы со "Сказом" покупали и отправляли генератор, дроны покупаем, поддержка нужна. А насчет налога — я лично был бы не против, если богатые люди тоже будут принимать в этом активное участие, будут нашу страну поддерживать и вкладываться в общее дело».

Помощь военным и их поддержка должна быть добровольной инициативой гражданина. С такой формулировкой законопроект о «ресторанном сборе» отклонили в северной столице. Как показывает опыт, аналогичные предложения возникали и ранее (например, со стороны депутата Псковской городской Думы Алеси Михачевой, которая предложила россиянам отказаться от утреннего кофе ради помощи военным). Будут появляться они и впредь.

И даже если законодательными органами они будут встречены позитивно, принимать во всех чтениях их будут не одну и не две недели. Ну а те, кто хочет оказать помощь уже сейчас, могут сделать это и без всяких законов.

Светлана Пикалёва

Теги: #налоги #Дневной дозор #военные #спецоперация #мнение людей
Источник: Псковская Лента Новостей
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