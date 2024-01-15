Угроза для экономики или справедливость: нужен ли в России налог на роскошь?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: нужны ли в России налоги на роскошь и ресторанные сборы? Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
В последнее время от депутатов Госдумы, политических и общественных деятелей всё чаще звучат инициативы о введении дополнительных налогов и сборов на нужды специальной военной операции. Народные избранники от партии КПРФ, например, недавно выступили с предложением о введении в некоторых городах так называемого «ресторанного сбора». Они хотят взимать 1% от суммы каждого чека в ресторане и направлять эти деньги на нужды участников специальной военной операции.
Схожая по своей сути идея прозвучала и из уст главного редактора канала Russia Today Маргариты Симоньян – по её мнению, России нужен налог на роскошь. И ввести его, подчеркнула она, следует «хотя бы на время проведения СВО, а лучше – навсегда», чтобы человек, купивший себе, скажем, дорогостоящее украшение, люксовые часы или иной предмет роскоши, отправил точно такую же сумму на фронт.
К подобным предложениям общественность относится неоднозначно. С одной стороны, на федеральном уровне звучат уверения в том, что денег в стране хватает, в том числе и на нужды армии. С другой – то и дело слышатся призывы «затянуть пояса» и направить все силы на поддержку военнослужащих.
Мы решили поинтересоваться у псковских политиков, общественных деятелей, предпринимателей и представителей сферы культуры, как они относятся к подобным инициативам. Нужно ли дополнительно вводить в России налоги на роскошь и атрибуты роскошной жизни? Об этом сегодня в программе «Дневной дозор».
В России нужно бороться с бедностью, а не с роскошью, отметил псковский промышленник, руководитель холдинга «НПН» Игорь Савицкий. И делать это нужно, в первую очередь, при помощи запрета на вывоз капитала из страны. Он также посоветовал авторам подобных инициатив обратить внимание на другие проблемы.
«Недостаточно справедливыми» назвал подобные инициативы исполнительный директор ООО «Изборск-Парк» Дмитрий Блицын. По его словам, люди, которые могут позволить себе покупку предметов роскоши, и так платят налоги.
Фото: Дмитрий Блицын / «ВКонтакте»
Однозначный ответ на вопрос о том, нужны ли в стране подобные налоги и сборы, затруднилась дать руководитель регионального штаба комитета семей воинов Отечества Мария Филонова. Она выразила опасения по поводу того, что могут случиться перегибы, когда отчисления придётся «за роскошные покупки» делать тем, кого закон призван защищать.
Фото: пресс-служба правительства Псковской области
Налог на роскошь – вещь очень актуальная и полезная. Поэтому странно, что он до сих пор не работает на территории страны, поделился мнением председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду!» Олег Брячак. Он добавил, что помимо этого в стране, как ранее и предлагали его однопартийцы, следует ввести прогрессивную шкалу налогообложения.
Прогрессивную шкалу налогообложения в России пока не ввели. В этой связи люди с высоким достатком до сих пор отчисляют в бюджет страны сравнительно небольшие сумы. На это обстоятельство указал руководитель фракции «Яблоко» в Псковском областном Собрании депутатов Артур Гайдук. По его мнению, такая схема налогообложения была бы оправдана. А вот ситуация с введением налога на роскошь неоднозначная, ведь может затронуть людей, которые не являются богачами, а приобрели предмет роскоши благодаря накоплениям.
Прежде, чем вводить какие-то новые платежи и налоги, следует подумать об их экономическом обосновании. А помимо этого проработать механизм их отчислений, отметила член Общественной палаты Российской Федерации от Псковской области Наталья Исакова. В целом же, по её мнению, идея о введении налога на роскошь позитивная.
Обеспеченные люди должны вкладываться в общее дело. Так что предложения о введении подобных налогов и сборов заслуживают внимания. Такое мнение высказал заслуженный деятель искусств Псковской области, обладатель почетного звания «Душа земли Псковской» Константин Абабков.
Помощь военным и их поддержка должна быть добровольной инициативой гражданина. С такой формулировкой законопроект о «ресторанном сборе» отклонили в северной столице. Как показывает опыт, аналогичные предложения возникали и ранее (например, со стороны депутата Псковской городской Думы Алеси Михачевой, которая предложила россиянам отказаться от утреннего кофе ради помощи военным). Будут появляться они и впредь.
И даже если законодательными органами они будут встречены позитивно, принимать во всех чтениях их будут не одну и не две недели. Ну а те, кто хочет оказать помощь уже сейчас, могут сделать это и без всяких законов.
Светлана Пикалёва