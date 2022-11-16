Общество

Депутат Алеся Михачева прокомментировал свой призыв отказаться от кофе

Заявление о том, что гражданам лучше отказаться от кофе и перенаправить эти деньги на нужды российской армии, ставшее резонансным в Сети, прокомментировала руководитель Псковского центра добровольчества, депутат Псковской городской Думы Алеся Михачева во время брифинга 16 ноября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Посыл был другой. Об этом говорят большинство благотворительных фондов, а люди расценили это как то, что они дома не могут кофе пить. Пошел резонанс, и сообщения начали искажаться. Каждый понял так, как он хотел», - прокомментировала Алеся Михачева.

Она отметила, что посыл был в том, что есть нуждающиеся семьи в регионе, которым требуется помощь, а также есть люди вне региона, например, беженцы. «Мы не то, что должны отказываться… Но я теперь кофе себе не наливаю, пью исключительно чай», - отметила гостья студии.

Напомним, что 25 ноября в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) Алеся Михачева призвала граждан отказаться от утренней чашки кофе и «помочь ближнему».